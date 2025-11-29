День матери
Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ

Овечкин занял 22-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, поднявшись на 22-ю позицию в историческом рейтинге НХЛ по количеству сыгранных регулярных матчей. По этому показателю он разделил позицию с хоккеистом Мэттом Калленом.

Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место после защитника «Колорадо» Брента Бернса. Абсолютным рекордсменом НХЛ остается Патрик Марло с 1779 матчами.

Ранее Овечкин удостоился особой церемонии поздравления от «Вашингтон Кэпиталз». Российский снайпер одновременно преодолел рубежи в 900 голов и 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

До этого сообщалось, что Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры.

Кроме того, российский форвард установил новый рекорд по победным шайбам в домашних матчах Национальной хоккейной лиги, он довел количество голов в чемпионате до 81. До этого он делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

