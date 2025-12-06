Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут

Когда гости на пороге, а времени совсем нет, этот рецепт станет настоящим спасением. Всего 20 минут — и на столе изысканное блюдо, которое впечатлит всех. Весь секрет в том, чтобы готовить соус прямо в той же сковороде, где жарилась курица.

2-3 куриные грудки разрезаю вдоль на пластины толщиной 1,5–2 см, посыпаю солью, перцем, чесночным порошком и обваливаю в муке. На сковороде разогреваю 1 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. сливочного масла, обжариваю курицу по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Снимаю мясо с огня. В ту же сковороду вливаю 120 мл куриного бульона, добавляю 2 ст. л. лимонного сока, цедру с 1/2 лимона и 2 ст. л. сливочного масла. Увариваю 2–3 минуты, помешивая. Возвращаю курицу в сковороду, томлю 2 минуты в соусе, посыпаю свежей петрушкой.

