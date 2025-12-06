Спецпредставитель президента России и участник переговоров по Украине с США, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал заявление основателя Telegram Павла Дурова в соцсети X, который раскритиковал цензурные ограничения Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС концентрируется на продвижении фейков и подавлении обсуждений.

Верно — ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений, — написал Дмитриев, отвечая на пост Дурова.

Дуров отметил, что Европейский союз устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать компании за отказ молча цензурировать свободу слова. Он также указал, что европейцы преследуют только те платформы, которые размещают неудобные и инакомыслящие высказывания.

Ранее Дмитриев отмечал, что британские и европейские СМИ находятся в «истеричном состоянии» и пытаются помешать переговорам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, на этот факт следует обратить внимание в Нью-Дели, так как Лондон пытается «воздействовать через Индию», хоть и Британская империя уже не существует.