Британские и европейские СМИ пытаются помешать переговорам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента России и участник переговоров по Украине с США, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, на этот факт следует обратить внимание в Нью-Дели, так как Лондон пытается «воздействовать через Индию», передает ТАСС.

Очень много в том числе британской, европейской прессы прямо находятся в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу с Соединенными Штатами. <…> Интересно обратить на это внимание в Индии. Британская империя — ее уже нет, как мы видим по развитию Индии, но ее попытки воздействовать через Индию, попытки срывать мирный процесс — они присутствуют, — отметил Дмитриев.

Ранее пресс-служба российского посольства в Лондоне отмечала, что новые британские санкции направлены на подрыв мирного процесса по Украине. В дипмиссии связали эти шаги с неудачами ВСУ на фронте и публикацией доклада по делу об отравлении в Эймсбери. По мнению дипломатов, введение Лондоном «очередных нелегитимных ограничительных мер» является попыткой сорвать диалог.