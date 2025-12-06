Готовлю мясо по-кремлевски — распадается на волокна в соусе: простая техника

Это блюдо стоит того, чтобы подождать! Длительное томление в сливочно-луковом соусе превращает даже самую жесткую говядину в нежнейшее мясо, которое буквально тает во рту. Сочетание простых ингредиентов и правильной техники приготовления дает всегда превосходный результат.

1 кг говядины нарезаю крупными кусками, 4 луковицы — полукольцами. В толстостенной кастрюле или сотейнике растапливаю 120 г сливочного масла, выкладываю лук и мясо слоями. Добавляю 2 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса и 2 измельченных зубчика чеснока. Вливаю 70 мл воды, довожу до кипения, накрываю крышкой и томлю на самом медленном огне 2,5-3 часа до полного размягчения мяса.

