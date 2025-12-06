ТИЭФ'25
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски. Если вы до сих пор не готовили соленый чизкейк к празднику — это идеальный момент, чтобы удивить себя и гостей. Элегантная, нежная закуска, которая станет настоящей звездой вашего фуршета.

Для его приготовления вам понадобится. Для основы: 300 г крекера, 70 г свежего шпината и 2 ст. л. растопленного сливочного масла. Для начинки: 500 г творожного сыра, 300 г слабосоленой форели, 1/2 свежего огурца, оливки без косточек и пучок свежего укропа.

Как приготовить: для основы измельчите в блендере крекер со шпинатом в крошку, смешайте с растопленным маслом. Утрамбуйте массу на дно разъемной формы. Для начинки мелко нарежьте форель, огурец и оливки кубиком, укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с творожным сыром до однородности. Выложите начинку на основу, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 2 часа для застывания. Перед подачей украсьте ломтиками форели и оливками.

Такой чизкейк — отличная основа для экспериментов: можно добавить крабовые палочки, креветки или авокадо. Обязательно попробуйте!

Ранее мы рассказывали, как повторить закуску, которая в магазине стоит бешеных денег. Трендовые перчики и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
