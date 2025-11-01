Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 05:46

Крекеры по-домашнему из 2 луковиц: очень дешево и очень вкусно

Эти невероятно хрустящие крекеры по-домашнему готовятся из двух луковиц! Рецепт обходится очень дешево, но получается очень вкусно! Они сохраняют хрусткость несколько дней при хранении в герметичной таре.

Вам понадобится: 2 крупные луковицы (примерно 400 г), 150 г муки, 80 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, соль и специи по вкусу. Лук измельчите в блендере до состояния пюре, отожмите лишнюю жидкость через марлю. Смешайте луковую массу с размягченным маслом, добавьте яйцо, муку с разрыхлителем, соль и любимые специи — отлично подойдет паприка, сушеный чеснок или травы. Замесите упругое тесто, раскатайте пласт толщиной 3-4 мм, нарежьте на квадратики или кружочки. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Вкус получается пикантным и насыщенным: хрустящая текстура сочетается с нежным луковым ароматом и пряными нотами специй. Эти крекеры идеально подходят к сырной тарелке, супам или в качестве оригинальной закуски.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие трубочки с яблочной начинкой: печем на сковороде без вафельницы.

