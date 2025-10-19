Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 22:16

Хрустящие трубочки с яблочной начинкой: готовим на сковороде без вафельницы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для этих хрустящих трубочек с яблочной начинкой вам не понадобится вафельница. Готовим на сковороде! Вкус получается божественным: хрустящая вафля с маслянистыми нотами идеально контрастирует с нежной кисло-сладкой яблочной начинкой и ароматом корицы.

Рецепт: для теста взбейте 2 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 г растопленного сливочного масла, 200 г муки и щепотку ванилина — должно получиться густое тесто. Для начинки очистите 2 яблока, нарежьте мелкими кубиками и потушите с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости. Тесто раскатайте в тонкий пласт, нарежьте на прямоугольники размером 10×15 см. Обжаривайте каждый прямоугольник на сухой антипригарной сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой. Горячие вафли сразу сверните в трубочки с помощью конуса из бумаги, когда остынут — заполните яблочной начинкой через кондитерский мешок.

Эти трубочки особенно хороши с шариком ванильного мороженого, а их приготовление станет увлекательным кулинарным экспериментом для всей семьи!

Ранее стало известно, как приготовить пышный пирог «Все по одному стакану»: без вымешивания и липких рук.

Читайте также
Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает
Общество
Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает
Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день
Общество
Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Семья и жизнь
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Тыквенные вафли с корицей: простой рецепт для осеннего завтрака
Общество
Тыквенные вафли с корицей: простой рецепт для осеннего завтрака
Превратила творог и яблоки в нежные шарики! Проще рецепта не найти — всего 6 ингредиентов!
Общество
Превратила творог и яблоки в нежные шарики! Проще рецепта не найти — всего 6 ингредиентов!
рецепты
вафли
яблоки
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два аэропорта Приволжья временно изменили режим работы
Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях
Главред Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву
Трамп потребовал от Зеленского принять российские условия
Трамп устроил бурную встречу Зеленскому в Белом доме
Козий сыр и тыква — сочетание, которое удивляет: незабываемый салат
Под Воронежем украинский БПЛА сдетонировал возле мирной жительницы
Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области
Прокурор Парижа рассказала, как воры с болгаркой угрожали охранникам Лувра
«Жестко реагировать»: руководство Израиля приняло неожиданное решение
Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов
Ревва на личном примере раскрыл методы борьбы с осенней хандрой
Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты
Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа
Самойлов из «Агаты Кристи» высказался о запрете песен с матом
В России объяснили, зачем Трамп устроил скандал с Южной Америкой
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.