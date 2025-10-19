Хрустящие трубочки с яблочной начинкой: готовим на сковороде без вафельницы

Для этих хрустящих трубочек с яблочной начинкой вам не понадобится вафельница. Готовим на сковороде! Вкус получается божественным: хрустящая вафля с маслянистыми нотами идеально контрастирует с нежной кисло-сладкой яблочной начинкой и ароматом корицы.

Рецепт: для теста взбейте 2 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 г растопленного сливочного масла, 200 г муки и щепотку ванилина — должно получиться густое тесто. Для начинки очистите 2 яблока, нарежьте мелкими кубиками и потушите с 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости. Тесто раскатайте в тонкий пласт, нарежьте на прямоугольники размером 10×15 см. Обжаривайте каждый прямоугольник на сухой антипригарной сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны под крышкой. Горячие вафли сразу сверните в трубочки с помощью конуса из бумаги, когда остынут — заполните яблочной начинкой через кондитерский мешок.

Эти трубочки особенно хороши с шариком ванильного мороженого, а их приготовление станет увлекательным кулинарным экспериментом для всей семьи!

