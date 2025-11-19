Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 08:00

Вкусный завтрак за 15 минут: готовлю эти тыкво-вафли каждые выходные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти вафли я впервые приготовил прошлой осенью, когда нужно было срочно придумать полезный завтрак для детей. Обычные вафли им уже надоели, а тыква как раз осталась с праздника. Неожиданно простой набор ингредиентов подарил нам блюдо, которое теперь стало нашей любимой традицией для воскресных завтраков.

Готовлю так: сначала смешиваю в глубокой миске тыквенное пюре (150 г) с мягким творогом (120 г). Добавляю два яйца и тщательно перемешиваю до однородной массы. Просеиваю муку (80 г) с разрыхлителем (1 ч. л.) и корицей (1 ч. л.), постепенно ввожу в тыквенную смесь. Тесто получается густым, но текучим. Разогреваю сковороду с антипригарным покрытием, смазываю небольшим количеством масла. Выкладываю тесто ложкой, формируя аккуратные круглые вафли. Жарю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю теплыми с медом, ягодами или сметаной — дети особенно любят с кленовым сиропом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
еда
рецепты
вафли
тыква
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Яровская раскрыла причину расставания с больным раком Левкиным
АГР вложит 90 млрд рублей в бывшие иностранные автозаводы в России
Шестиметровый питон утащил гида под воду во время экскурсии
День артиллерии 19 ноября: в честь каких событий установлен?
Новый курс правительства Чехии подрывает поддержку Украины в ЕС
«Трагедия Украины»: Мединский заявил о причастности России к страданиям
Собираемся на зимнюю рыбалку: полный комплект экипировки
До 1 млн: налоговый вычет для семей с детьми вырос, сколько можно вернуть
Самолеты в аэропорту Омска не смогли взлететь из-за тумана
Появились фото обломков ATACMS, которыми ВСУ ударили по Воронежу
Кофейню оштрафовали из-за лимонов
Легендарный футболист помог Трампу наладить отношения с сыном
В НАТО подняли в воздух истребители
Голые экзорцисты изгоняли бесов из ребенка прямо на улице
Ликвидация запустивших ATACMS по Воронежу установок ВСУ попала на видео
Картину культового австрийского художника продали за более чем $230 млн
Раскрыты последствия удара ATACMS по Воронежу
Инфекционист назвал главное отличие гепатита A от других форм болезни
Масштабная атака дронов и поставки Patriot: новости СВО на утро 19 ноября
Почти 5 млн россиян получат прибавку к зарплате с 2026 года: кто в их числе
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.