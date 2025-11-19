Вкусный завтрак за 15 минут: готовлю эти тыкво-вафли каждые выходные

Эти вафли я впервые приготовил прошлой осенью, когда нужно было срочно придумать полезный завтрак для детей. Обычные вафли им уже надоели, а тыква как раз осталась с праздника. Неожиданно простой набор ингредиентов подарил нам блюдо, которое теперь стало нашей любимой традицией для воскресных завтраков.

Готовлю так: сначала смешиваю в глубокой миске тыквенное пюре (150 г) с мягким творогом (120 г). Добавляю два яйца и тщательно перемешиваю до однородной массы. Просеиваю муку (80 г) с разрыхлителем (1 ч. л.) и корицей (1 ч. л.), постепенно ввожу в тыквенную смесь. Тесто получается густым, но текучим. Разогреваю сковороду с антипригарным покрытием, смазываю небольшим количеством масла. Выкладываю тесто ложкой, формируя аккуратные круглые вафли. Жарю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю теплыми с медом, ягодами или сметаной — дети особенно любят с кленовым сиропом.

