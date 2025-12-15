Наш слоняра — этот шашлычок завоюет новогодний стол одним своим видом, но вкус еще круче

Наш слоняра — этот шашлычок завоюет новогодний стол одним своим видом, но вкус еще круче

Эта закуска выглядит так эффектно, что никто не поверит, насколько она проста в приготовлении. Нежные кубики лосося, обжаренные до румяной корочки, и взрывная свежесть итальянской гремолаты — смеси петрушки, чеснока и лимонной цедры. Блюдо готовится за 15 минут, но оставляет впечатление кулинарного шедевра, идеально подходящего для встречи Нового года.

Для гремолаты: свежую петрушку (1 пучок) и зубчик чеснока очень мелко рубим ножом. Снимаем цедру с одного лимона (только желтую часть, без белой горькой кожицы) и добавляем к петрушке с чесноком. Аккуратно перемешиваем — приправа готова.

Для лосося: филе лосося (700 г) нарезаем на равные кубики размером примерно 2–3 см. Слегка обваливаем кубики в оливковом масле (2 ст. л.), солим и перчим по вкусу. Нанизываем лосось на деревянные или металлические шпажки.

Обжариваем шпажки на хорошо разогретом гриле, гриль-сковороде или обычной сковороде с антипригарным покрытием по 1,5–2 минуты с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки, но сохранения сочности внутри.

Готовые шашлычки из лосося сразу же обильно посыпаем свежеприготовленной гремолатой. Подаем горячими или теплыми как самостоятельную закуску или с легким салатом и запеченным картофелем.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.