Забываем про пшеницу! Готовлю рисовую кутью — она варится быстрее, а получается нежной, как пудинг

Для многих семей именно рисовая кутья — главное блюдо на Святвечер. И неспроста: ее кремовая, нежная текстура нравится абсолютно всем, от малышей до старшего поколения. Мягкий рис впитывает ароматы мака и меда, а сладкая курага и изюм добавляют сочности. Это кутья-объединительница, которая не оставляет равнодушным никого за столом.

Стакан риса несколько раз тщательно промываю в холодной воде, пока она не станет полностью прозрачной. Это важно для нужной текстуры. Промытый рис перекладываю в кастрюлю с толстым дном и заливаю двумя стаканами чистой холодной воды. Ставлю на сильный огонь и, не накрывая крышкой, довожу до активного кипения. Как только вода закипит, немедленно убавляю огонь до самого минимального значения. Плотно накрываю кастрюлю крышкой и оставляю рис томиться ровно 20 минут. Ни в коем случае не открываю крышку и не перемешиваю! Через 20 минут выключаю огонь, но крышку не снимаю. Оставляю кастрюлю еще на 15 минут, чтобы рис окончательно пропарился и дошел до совершенства.

Пока рис готовится, делаю маковую основу: 100-150 г мака заливаю кипятком на 30 минут, сливаю воду и растираю в ступке или измельчаю блендером до состояния белой, ароматной пасты. Горсть миндаля или фундука мелко рублю ножом. Горсть мягкой кураги и горсть изюма без косточек также мелко нарезаю. В большую широкую миску выкладываю еще теплый (не горячий!) рис. К нему добавляю маковую пасту, нарезанные орехи, курагу и изюм. Вливаю 3 столовые ложки жидкого меда. Теперь аккуратно все перемешиваю. Перед подачей можно украсить целыми орехами или ягодами изюма.

