Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 19:34

ПП-пастуший пирог: готовлю с пюре из цветной капусты вместо картофеля для легкого ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пастуший пирог — это классика уютной кухни, но часто после него остается чувство тяжести. Этот рецепт переворачивает все с ног на голову, заменяя картофельное пюре на невероятно нежный и легкий крем из цветной капусты. Вы получаете все ту же сытную, согревающую начинку из тушеного фарша с овощами, но в современном, полезном и низкоуглеводном исполнении.

Для начинки: в сковороде обжариваю постный говяжий фарш (150 г) с мелко нарезанным луком (1/2 шт.) и морковью (1/2 шт.). Добавляю томатную пасту (1 ст. л.), замороженный зеленый горошек (100 г) и вливаю 50 мл воды. Тушим под крышкой на среднем огне около 10 минут, пока соус не немного не загустеет. Соль и перец по вкусу.

Для пюре: соцветия цветной капусты (300 г) отвариваю в подсоленной воде до мягкости (около 10 минут). Воду сливаю. Горячую капусту пюрирую погружным блендером вместе с натуральным йогуртом (1 ст. л.) и сливочным маслом (15 г) до состояния гладкого воздушного крема. Приправляю солью.

В небольшую форму для запекания выкладываю готовую мясную начинку ровным слоем. Сверху аккуратно распределяю пюре из цветной капусты, разравнивая ложкой или вилкой.

Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут, пока верх слегка не подрумянится. Подаю пирог горячим прямо из формы.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Наш слоняра — этот шашлычок завоюет новогодний стол одним своим видом, но вкус еще круче
Общество
Наш слоняра — этот шашлычок завоюет новогодний стол одним своим видом, но вкус еще круче
Творожное печенье с бананом и яблоком — полезный перекус без сахара: всего 30 минут в духовке
Общество
Творожное печенье с бананом и яблоком — полезный перекус без сахара: всего 30 минут в духовке
Салат «Зимнее солнце» — освежающий и сияющий: достоин быть в центре новогоднего стола
Общество
Салат «Зимнее солнце» — освежающий и сияющий: достоин быть в центре новогоднего стола
Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество
Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Не шарлотка, а кое-что советское: беру один лимон — этому рецепту до сих пор равных не знаю
Общество
Не шарлотка, а кое-что советское: беру один лимон — этому рецепту до сих пор равных не знаю
еда
рецепты
пироги
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.