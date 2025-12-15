ПП-пастуший пирог: готовлю с пюре из цветной капусты вместо картофеля для легкого ужина

Пастуший пирог — это классика уютной кухни, но часто после него остается чувство тяжести. Этот рецепт переворачивает все с ног на голову, заменяя картофельное пюре на невероятно нежный и легкий крем из цветной капусты. Вы получаете все ту же сытную, согревающую начинку из тушеного фарша с овощами, но в современном, полезном и низкоуглеводном исполнении.

Для начинки: в сковороде обжариваю постный говяжий фарш (150 г) с мелко нарезанным луком (1/2 шт.) и морковью (1/2 шт.). Добавляю томатную пасту (1 ст. л.), замороженный зеленый горошек (100 г) и вливаю 50 мл воды. Тушим под крышкой на среднем огне около 10 минут, пока соус не немного не загустеет. Соль и перец по вкусу.

Для пюре: соцветия цветной капусты (300 г) отвариваю в подсоленной воде до мягкости (около 10 минут). Воду сливаю. Горячую капусту пюрирую погружным блендером вместе с натуральным йогуртом (1 ст. л.) и сливочным маслом (15 г) до состояния гладкого воздушного крема. Приправляю солью.

В небольшую форму для запекания выкладываю готовую мясную начинку ровным слоем. Сверху аккуратно распределяю пюре из цветной капусты, разравнивая ложкой или вилкой.

Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут, пока верх слегка не подрумянится. Подаю пирог горячим прямо из формы.

