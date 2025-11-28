Мой спасительный рецепт: превращаю вафельные коржи в обалденный закусочный торт

День матери
Этот торт — достойная замена традиционным салатам на новогоднем столе! Нежные вафельные коржи быстро пропитываются, создавая эффект суфле, а слоистая структура с курицей, грибами и яйцами делает каждый кусочек настоящим шедевром.

1 крупное куриное филе отвариваю до готовности и нарезаю мелким кубиком. 250 г шампиньонов и 1 луковицу мелко нарезаю, обжариваю до готовности и полного испарения жидкости. 3 отварных яйца и 100 г сыра натираю на средней терке.

Собираю торт: на блюдо выкладываю первый вафельный корж, смазываю майонезом или соусом. Распределяю слой курицы. Накрываю вторым коржом, смазываю и выкладываю грибную начинку. Третий корж покрываю смесью яиц и сыра. Чередую слои, пока не использованы все 5 коржей. Верхний корж обильно смазываю соусом и посыпаю оставшимся сыром. Убираю в холодильник минимум на 6–8 часов для пропитки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

