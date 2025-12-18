Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:16

Тыква и кокосовое молоко вместо сливок: этот соус для пасты поражает нежностью и легкостью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете блюдо для особенного вечера? Эта паста выглядит изысканно, готовится быстро, а сочетание тыквы и креветок звучит по-настоящему празднично и изысканно.

Для блюда мне понадобится: тыква (400 г), паста (200 г), креветки (20 шт.), лук (60 г), чеснок (4 зубчика), кокосовое молоко (150 мл), лимонный сок (3 ст. л.), масло авокадо, сушеный чеснок, красный перец, соль.

Тыкву очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю на противень, сбрызгиваю маслом авокадо и запекаю при 200 °C до мягкости (около 20–25 минут). В это время отвариваю пасту согласно инструкции на упаковке. На сковороде разогреваю масло авокадо, обжариваю мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляю измельченный чеснок, готовлю еще 1 минуту. Креветки очищаю и обжариваю на отдельной сковороде с чесноком и красным перцем до румяности. Готовую запеченную тыкву разминаю вилкой или пюрирую блендером. Добавляю тыквенное пюре к луку и чесноку, вливаю кокосовое молоко, добавляю лимонный сок, сушеный чеснок и соль. Прогреваю соус 3–4 минуты. Соединяю пасту с тыквенным соусом, выкладываю сверху креветки. Подаю сразу, украсив зеленью или тыквенными семечками.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат для ценителей Японии: новый уровень вкуса — готовим из крабовых палочек и панко
Общество
Салат для ценителей Японии: новый уровень вкуса — готовим из крабовых палочек и панко
Настоящая русская классика — готовлю скоблянку вместо рагу: три простых шага для нежного шедевра
Общество
Настоящая русская классика — готовлю скоблянку вместо рагу: три простых шага для нежного шедевра
Картофельное пюре на гарнир — скучно. Готовлю запеканку «Сибирская богатка» с грибами и сметаной. Сытная, как у бабушки
Общество
Картофельное пюре на гарнир — скучно. Готовлю запеканку «Сибирская богатка» с грибами и сметаной. Сытная, как у бабушки
Жареная картошка — скучно. Запекаем дольки в духовке со сметаной и укропом. Идеальный гарнир на новогодний стол
Общество
Жареная картошка — скучно. Запекаем дольки в духовке со сметаной и укропом. Идеальный гарнир на новогодний стол
Если времени в обрез, готовлю пасту алио олио. Проще не бывает — нужны спагетти, креветки и чеснок
Общество
Если времени в обрез, готовлю пасту алио олио. Проще не бывает — нужны спагетти, креветки и чеснок
еда
рецепты
паста
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.