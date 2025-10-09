Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 05:46

Пышный пирог «Все по одному стакану»: готовим без вымешивания и липких рук

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Все по одному стакану» — это гениальный рецепт, который невозможно испортить. Он хорош как теплым, так и холодным — идеален к чаю, молоку или кофе. Рецепт легко адаптировать, заменяя ягоды на яблоки, груши или персики. Бонус: пирог готовится без вымешивания и липких рук.

Рецепт: возьмите 1 стакан муки, 1 стакан манки, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 1 яйцо и 1 ч. л. разрыхлителя. Смешайте все ингредиенты в однородное тесто, дайте постоять 15 минут для набухания манки. Добавьте 1 стакан свежих или замороженных ягод (смородины, вишни, малины), аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.

Вкус пирога получается нежным и сбалансированным: манка создает воздушную влажную текстуру, ягоды дают сочную кислинку, а хрустящая сахарная корочка сверху добавляет приятный контраст. Приготовьте этот пирог — и вы получите вкусный десерт, который станет вашим любимым благодаря простоте и непревзойденному результату!

Ранее стало известно, как приготовить быстрый творожный пирог с апельсином: замесил и отправил в духовку.

Дарья Иванова
Д. Иванова
