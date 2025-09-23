Замесил и отправил в духовку: готовим простой творожный пирог с апельсином

Творожный пирог с апельсином поражает простотой приготовления и изысканным вкусом, который никого не оставит равнодушными. Аромат свежей выпечки с апельсиновой цедрой наполнит ваш дом уютом и предвкушением удовольствия.

Рецепт: для теста смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и щепотку соли, разотрите в крошку. Добавьте 1 яйцо и быстро замесите тесто, распределите его по форме, формируя бортики. Для начинки взбейте 400 г творога с 2 яйцами, 100 г сахара, цедрой одного апельсина и 3 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока. Вылейте творожную массу на тесто, сверху разложите тонкие дольки апельсина без кожуры и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут.

Подавайте пирог полностью остывшим, украсив мятой или сахарной пудрой. Это блюдо идеально к чаю, кофе или как легкий десерт после семейного ужина. Он доказывает, что для создания кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты или много времени — замесил и отправил в духовку.

