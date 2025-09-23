Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 22:48

Замесил и отправил в духовку: готовим простой творожный пирог с апельсином

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожный пирог с апельсином поражает простотой приготовления и изысканным вкусом, который никого не оставит равнодушными. Аромат свежей выпечки с апельсиновой цедрой наполнит ваш дом уютом и предвкушением удовольствия.

Рецепт: для теста смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и щепотку соли, разотрите в крошку. Добавьте 1 яйцо и быстро замесите тесто, распределите его по форме, формируя бортики. Для начинки взбейте 400 г творога с 2 яйцами, 100 г сахара, цедрой одного апельсина и 3 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока. Вылейте творожную массу на тесто, сверху разложите тонкие дольки апельсина без кожуры и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут.

Подавайте пирог полностью остывшим, украсив мятой или сахарной пудрой. Это блюдо идеально к чаю, кофе или как легкий десерт после семейного ужина. Он доказывает, что для создания кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты или много времени — замесил и отправил в духовку.

Ранее стало известно, как приготовить печенье из банки сгущенки: 3 ингредиента, 15 минут — и вкуснятина готова.

Читайте также
Обычная курица под этим маринадом становится шикарной: медово-апельсиновая глазурь с имбирём
Общество
Обычная курица под этим маринадом становится шикарной: медово-апельсиновая глазурь с имбирём
Крабовая революция за 10 минут: кладу в этот салат один фрукт для бомбезного вкуса
Общество
Крабовая революция за 10 минут: кладу в этот салат один фрукт для бомбезного вкуса
Горячие бутерброды с сыром и творогом: поджаристый хлеб и тягучая начинка
Общество
Горячие бутерброды с сыром и творогом: поджаристый хлеб и тягучая начинка
Супербыстрый творожный завтрак! Просто и очень вкусно. Вкуснейшие быстрые ватрушки к чаю
Общество
Супербыстрый творожный завтрак! Просто и очень вкусно. Вкуснейшие быстрые ватрушки к чаю
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Семья и жизнь
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
апельсины
творог
рецепты
пироги
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО защитила Таганрог от дронов ВСУ
«Делайте с ним, что хотите»: США продолжат поставлять оружие странам НАТО
Увеличилось число погибших при пожаре в Новосибирске животных
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 сентября 2025 года
Бесплодие, смерть мужа, конфликт с Пугачевой: как живет Лариса Рубальская
Профайлер расшифровал позу Зеленского на встрече с Трампом
Мощный взрыв прогремел в столице Норвегии
Кологривый привел дочь, SHAMAN был c Мизулиной: фото с премьеры «Августа»
Силы ПВО за четыре часа ликвидировали 19 украинских дронов
Город в Курской области лишился света после атаки ВСУ
Обрушился с критикой на РФ: все заявления Трампа после встречи с Зеленским
«Не объект экспериментов»: Небензя осудил политику Израиля по Газе
Жители Таганрога рассказали о работе систем ПВО
Трамп обрисовал перспективы Украины при поддержке Евросоюза
Пять жителей Белгорода ранены из-за ракет ВСУ
Цена предательства. Смольянинов лишён авто за долги в РФ: Галкин следующий
Азиатская страна готова признать Палестину при одном условии
«Мы перевернем страницу»: ЕС намерен отказаться от энергоносителей из РФ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.