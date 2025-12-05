ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 19:53

Вместо мяса по-французски готовлю свинину «Праздничную»: и для ужина, и для новогоднего стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо мяса по-французски готовлю свинину «Праздничную». Такое горячее блюдо идеально подойдет и для семейного ужина, и для новогоднего стола!

Вкус этого блюда — невероятно насыщенный: сочная свинина с пикантными нотками горчицы и чеснока, с расплавленным сыром и нежными помидорами, которые тают во рту. Это горячее гарантированно вызовет восторг у всех членов семьи и гостей и станет украшением любого праздника!

Вам понадобится: 1 кг свиной шейки, 3 ст. л. зерненой горчицы, 200 г твердого сыра, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Свинину надрежьте поперек, не дорезая до конца, чтобы получилась гармошка. Натрите мясо внутри и снаружи смесью из горчицы, измельченного чеснока, соли и специй. Сыр нарежьте пластинами, помидоры — кружочками. В каждый надрез вставьте по кусочку сыра и помидора. Выложите свинину в форму для запекания, накройте фольгой и готовьте 1 час при 180°C, затем снимите фольгу и запекайте еще 20–30 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить конвертики из курицы в беконе: горячее, которое можно заготовить заранее, а перед Новым годом запечь.

Проверено редакцией
