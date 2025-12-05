ТИЭФ'25
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Схторац — это не просто котлеты, а настоящее кулинарное путешествие в Армению, где каждая специя рассказывает свою историю. Это блюдо сочетает в себе сочность баранины, яркость чеснока и нежность хлеба, пропитанного молоком, а главный секрет кроется в особом томатно-чесночном соусе, в котором котлеты томятся до совершенства. Схторац получается удивительно ароматным, с богатым, насыщенным вкусом, где острота идеально сбалансирована кислинкой томата. Это блюдо для тех, кто ценит глубокие, многогранные вкусы и хочет порадовать семью или гостей чем-то действительно особенным и согревающим душу.

Для приготовления вам понадобится: 350 г бараньего фарша, 10 зубчиков чеснока, 32 г белого хлеба, 2 яйца, 90 мл молока, 45 г сливочного масла, 40 г муки + для панировки, 35 г томатного пюре, 1 луковица, соль, черный и красный перец по вкусу, 1 ч. л. уксуса и 700 мл воды. Хлеб замочите в молоке. В фарш добавьте размягченный хлеб, 5 измельченных зубчиков чеснока, 1 яйцо, соль и перцы. Тщательно вымесите. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон. Для соуса на оставшемся масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте томатное пюре, оставшиеся 5 измельченных зубчиков чеснока, уксус, воду и специи. Доведите до кипения. Аккуратно выложите котлеты в соус, убавьте огонь и тушите под крышкой 20–25 минут. Подавайте горячими, обильно полив ароматным соусом, с рисом или лавашом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
