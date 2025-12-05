Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром

Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром Пожар в порту Темрюка после удара беспилотников ВСУ охватил 1350 кв. м

Площадь пожара в грузовом порту города Темрюк на текущий момент достигает 1350 кв. м, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Возгорание возникло в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, которая повредила инфраструктуру терминала.

Площадь пожара в порту Темрюка составляет 1350 кв. м. Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников, — сказано в сообщении.

По последним данным, в операции по тушению задействовано 68 сотрудников спасательных подразделений. Также на территории порта работает 26 единиц специальной техники, включая пожарные автомобили.

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения изначально привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники регионального МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Прежде сообщалось, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, атаке противника подверглись пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.