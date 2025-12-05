ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:40

В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции

Депутат Рады Гончаренко предложил лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верховной раде следует лишить президента Украины Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны права вводить санкции, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также призвал разработать процедуру отмены ограничительных мер и проверить все уже принятые решения.

Рада должна забрать у Зеленского и СНБО право вводить санкции, — написал Гончаренко.

Ранее украинская специальная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинение депутату Верховной рады Анне Скороход. Согласно опубликованной информации, парламентарий во главе преступной группы хотела получить взятку в $250 тыс. (около 19 млн рублей).

До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование возможных коррупционных преступлений при строительстве оборонительных укреплений в отношении главы украинского Госфинмониторинга Филиппа Пронина. Подозрения касаются периода, когда он был главой Полтавской областной администрации с 2023 по 2024 год.

Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Верховная рада
санкции
