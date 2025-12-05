ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 19:09

Супружеская пара поплатилась за работу на украинских мошенников

Рязанская полиция задержала организаторов узлов связи для украинских мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция Рязани остановила деятельность сети узлов связи для телефонных мошенников с Украины, сообщили в региональном УМВД. Оборудование использовалось украинскими кол-центрами для обмана российских граждан.

Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями вместе с УФСБ. Были задержаны 40-летний местный житель и его 45-летняя жена, которые обслуживали четыре узла связи.

По данным следствия, мужчина ранее был судим за разбой. Он нашел в интернете предложение о работе и согласился обеспечивать техническую поддержку специальных устройств — SIM-боксов. В мае этого года пара арендовала для этого четыре квартиры в городе. Оборудование позволяло присваивать российские номера звонкам из-за рубежа. Это помогало мошенникам скрывать свое настоящее местоположение.

При обысках изъяли четыре комплекта техники, около тысячи сим-карт, ноутбуки и телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании оборудования для пропуска трафика организованной группой.

Подозреваемых арестовали. Им грозит до шести лет лишения свободы. Полиция продолжает расследование, чтобы найти других участников преступной схемы.

Ранее в МВД заявили, что мошенники давят на эмоции россиян. Аферисты эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания. По данным МВД, одним из самых частых методов давления стало опасение за жизнь близких.

