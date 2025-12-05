Макрон убежал от китайской охраны и попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон во время государственного визита в Китай ускользнул от сотрудников местной службы безопасности, чтобы пообщаться со студентами у Сычуаньского университета в Чэнду, сообщает BFMTV. Неожиданный маневр французского лидера застал врасплох китайскую охрану, которая пыталась догнать его.

Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная встреча удивила Службу безопасности Китая, — сообщили в телеканале.

Инцидент произошел 5 декабря, в последний день визита Макрона в КНР. На кадрах видно, как президент Франции бежит к собравшимся людям, а сотрудники китайского ведомства пытаются его догнать.

Ранее французский военнослужащий демонстративно покинул сцену во время речи Макрона о планах расширения армии. Инцидент произошел в момент, когда глава государства говорил о введении добровольной военной службы для усиления «способности нации к сопротивлению». Пользователи интернета связывают этот поступок с заявлениями Макрона о якобы приближающемся противостоянии с Россией.