Обнял, подарил священную книгу: как Моди принял Путина в Индии, итог визита Визит Путина в Индию: Москва формирует клуб друзей, и Запад не может помешать

4–5 декабря президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Индию, в ходе которого было подписано 29 совместных документов. При этом индийцы встречали российского лидера с особым почетом. Как чествовали Путина, о чем говорят неформальные жесты индийского премьера Нарендры Моди и как визит российского лидера оценила принимающая сторона — в материале NEWS.ru.

Как встретили Владимира Путина в Индии

Президент России Владимир Путин прибыл 4 декабря в Индию с государственным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Стороны провели переговоры в узком и широком составах по вопросам особого привилегированного стратегического партнерства, включая двусторонние отношения, региональную и международную повестку.

Эксперты российских и западных СМИ отметили, что Моди лично встретил российского президента у трапа самолета на авиабазе Палам. Такой жест индийского премьера подчеркивает высокий уровень доверия и неформальный характер диалога между лидерами, отметил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства политолог Юрий Самонкин.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) во время прибытия на авиабазу ВВС Индии Палам Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Личная встреча Моди Путина у трапа еще раз подчеркивает тот факт, что между лидерами сформировались достаточно теплые, дружественные, даже неформальные отношения. Без официальных протоколов и каких-либо действий они могут быстро встретиться и обсудить ряд интересующих вопросов, потому что год подходит к концу и необходимо подводить итоги. Поведение индийского политика может быть также связано с особенностью менталитета: встречу значимого гостя всегда на себя берет хозяин», — пояснил Самонкин.

На авиабазе перед лидерами выступили индийские танцовщицы в традиционных костюмах. А после встречной церемонии Путин и Моди отправились на неформальный ужин в одном автомобиле — это редкий протокольный жест особого расположения.

Индийский премьер также преподнес главе РФ издание священного текста «Бхагавадгиты» на русском языке. А по всему Нью-Дели развесили билборды с приветственными надписями на русском и хинди в честь визита Путина.

Официальная церемония встречи Путина состоялась 5 декабря. Российского лидера перед Президентским дворцом приветствовали президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Моди. В ходе пышного мероприятия были исполнены гимны двух стран в присутствии почетного караула, в который вошли представители индийских сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.

Почему Путина так чествовали в Индии

Москва высоко ценит взвешенный подход Нью-Дели к вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что российская сторона ценит позицию индийских коллег.

Церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди Фото: kremlin.ru/Константин Завражин

«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир. Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира», — сказал Песков. Он подчеркнул наличие прямой линии общения между Путиным и Моди, что является «лучшим способом объяснить свою позицию друзьям».

Индия исторически, в 70–80-е годы прошлого века, была одним из ближайших партнеров Советского Союза, напомнил NEWS.ru профессор кафедры востоковедения МГИМО, заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунев.

«Уже с середины 50-х годов у нас были очень дружеские отношения с Индией. Это базируется на целом комплексе вещей. Подходы к международным проблемам были схожи у СССР и Индии. И сейчас соображения геополитики, национальные интересы двух стран по меньшей мере не противоречат друг другу, а часто совпадают», — рассказал востоковед.

Лунев отметил, что экономическая сфера была всегда очень важной в отношениях Москвы и Нью-Дели, сейчас она выходит на первый план в отношениях наших стран.

«В области атомной энергетики чуть ли не единственная страна, которая фактически строит что-то в Индии, — это Россия. И конечно, военно-техническое сотрудничество, что было краеугольным камнем в наших отношениях. Сейчас, правда, доля России в индийских вооружениях снизилась, хотя в советский период она составляла до 75–80%. Но и сейчас объемы сотрудничества очень большие, так что есть целый комплекс контактов по военной сфере. Объективно это дружеские отношения между странами», — сказал Лунев.

Как в Индии оценили визит Путина

Визит Путина стал убедительным подтверждением российско-индийского стратегического партнерства, заявил NEWS.ru индийский юрист Хридай Сарма. Он указал, что лидеры двух стран приняли программу стратегического экономического сотрудничества до 2030 года, нацеленную на годовой объем торговли в $100 млрд, а также подписали соглашения в области обороны, энергетики, здравоохранения, науки, культуры и СМИ.

Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

«Ключевыми результатами саммита стали обещания России продолжить бесперебойные поставки топлива для экономики Индии и сотрудничество в производстве мочевины, удовлетворяющее критически важные энергетические и сельскохозяйственные потребности», — рассказал эксперт.

По его словам, для Нью-Дели сотрудничество с Москвой в сфере обороны и технологий остается ключевым, при этом Россия подтвердила свою роль ведущего поставщика вооружений и партнера Индии в модернизации вооруженных сил.

«В стратегическом плане визит сигнализирует о намерении Москвы закрепить за Индией статус ключевого партнера в Азии. Эти соглашения позволяют Индии и России играть более весомую роль в развивающемся формате БРИКС+, способствуя формированию более сбалансированного и многополярного мирового порядка в предстоящие годы», — подытожил Сарма.

По итогам переговоров Путин и Моди подписали 29 совместных документов.

Читайте также:

Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС

Американист назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа

Зеленского — на вилы: кто и почему готовит военный переворот на Украине