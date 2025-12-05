ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 09:42

В Индии устроили торжество по случаю визита Путина

В Индии Путина встречали с почетным караулом и музыкой

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Prime Minister Handout/Global Look Press
В Индии состоялась официальная и пышная церемония встречи президента России Владимира Путина, прибывшего накануне с государственным визитом, сообщает ТАСС. Российского лидера перед Президентским дворцом приветствовали президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.

Торжественное мероприятие было отмечено исполнением гимнов двух стран в присутствии почетного караула, в который вошли представители сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил Индии. Такая официальная встреча является необходимым протокольным началом при визите высшего дипломатического статуса, открывающим серию запланированных церемоний и приемов.

Несмотря на то что Путин и Моди уже успели пообщаться сразу по прибытии российского лидера в Нью-Дели, именно эта церемония дала старт основному блоку визита. После нее в графике российского президента значится посещение мемориала Махатмы Ганди, а затем — ключевые официальные переговоры с премьер-министром Моди в правительственном Хайдарабадском дворце.

Ранее политолог Юрий Самонкин предположил, что личная встреча Моди с Путиным у трапа символизирует особые, доверительные и неформальные отношения между лидерами. Он также отметил, что вокруг России формируется «клуб друзей» из стран с общими взглядами, в то время как Запад продолжает действовать в парадигме холодной войны.

