Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС

Бельгийская полиция задержала экс-главу евродипломатии Федерику Могерини по обвинению в коррупции. Кроме нее фигурантом дела стал экс-генсек дипслужбы Стефано Саннино. Он был вторым человеком в ведомстве, когда его возглавлял Жозеп Боррель. Что известно об их махинациях, окажется ли Боррель на скамье подсудимых и дойдет ли очередь до Каи Каллас — в материале NEWS.ru.

Почему задержали Могерини

Экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини была задержана на территории Бельгии, сообщили западные СМИ со ссылкой на информированные источники. Расследование, в рамках которого было произведено задержание, касается мошенничества при заключении государственных контрактов.

Спустя некоторое время, предъявив Могерини обвинения, ее освободили, сообщили европейские СМИ. Также освободили экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

«После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны», — сообщило издание AGI со ссылкой на прокуроров.

Источники уточнили, что европейские правоохранители расследуют дело о коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Все эти эпизоды, предположительно, связаны с деятельностью Колледжа Европы, который возглавляет Могерини. Учебное заведение занимается подготовкой дипломатических кадров для ЕС.

2 декабря в структурах Европейского союза прошли масштабные обыски. Рано утром полицейские прибыли в дипломатическое представительство ЕС, Колледж Европы, а также в несколько частных домов. Правоохранители изъяли документацию и задержали троих человек для проведения допросов.

Как в России отреагировали на задержание Могерини

Европейский союз игнорирует собственные коррупционные проблемы, продолжая поучать другие страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о задержании Могерини.

Дипломат отметила, что в Евросоюзе ежедневно миллионы евро незаконно переправляются в Киев, а затем расхищаются. Она также добавила, что подобная ситуация продолжается годами и является «очевидной».

«Любая международная проблема — повод для Брюсселя нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины. При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных», — подчеркнула Захарова.

Почему скандал в евродипломатии произошел сейчас

Причиной громких коррупционных скандалов в Европе могут быть миротворческие действия американского президента Дональда Трампа, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Точнее — действия его администрации по дискредитации тех «поджигателей войны», кто в Европе противостоит миротворческим шагам Трампа.

«На данный момент большинство Запада не готово к разумному урегулированию. В этой ситуации Трамп не может приказывать европейцам, они ему не подчиняются. Ему и большая часть его собственного конгресса в этом вопросе не подчиняется и выступает против. Однако украинское урегулирование — слишком серьезный для Трампа вопрос, чтобы никак не реагировать на тех, кого он еще весной называл „поджигателями войны“. Он, конечно, не может лично сажать в тюрьму этих „поджигателей войны“, но какие-то другие действия будут. Например, через коррупционные расследования. Они уже идут — вот вам, пожалуйста, коррупционный скандал в Киеве, вот вам скандал в евродипломатии. И такие действия будут и дальше», — сказал Дробницкий.

Дойдет ли очередь до Каи Каллас и Жозепа Борреля

Коррупционный скандал в структурах ЕС еще больше обострит противостояние между председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас, сообщило Politico со ссылкой на источники. По их данным, давний конфликт за влияние внутри Евросоюза теперь усиливается на фоне расследования о хищениях средств.

Издание отметило, что власти Венгрии воспользовались скандалом для атаки на ЕС. Представитель Будапешта Золтан Ковач заявил, что институты ЕС «больше похожи на криминальный сериал, чем на функционирующий союз».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал поступить с фон дер Ляйен и Каллас по примеру Могерини.

«Остается надеяться, что две свихнувшиеся ведьмы скоро последуют путем госпожи Могерини», — подчеркнул Медведев.

И Каллас, и ее предшественник во главе европейской дипломатии Жозеп Боррель могут оказаться под ударом, если Евросоюз и дальше будет саботировать американские усилия по урегулированию украинского кризиса, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог Геворг Мирзаян.

«Удар по Могерини — это предупредительный удар для всей европейской бюрократии. Уж слишком сильно они достали американцев своей несговорчивостью. И тут надо учитывать, что Могерини была еврокомиссаром с 2014 по 2019 год, когда объемы денег, что шли на Украину, и близко не стояли с теми, что идут сейчас. И расследование против Каллас и Борреля может иметь гораздо более мощное значение. Если за них примутся всерьез, то их могут реально упрятать за решетку. Такие большие фигуры евродипломатии в вопросах воровства и коррупции уже не обладают иммунитетом», — заключил Мирзаян.

