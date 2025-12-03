Американист назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа

Главным позитивным итогом переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле стало сохранение контактов между Москвой и Вашингтоном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, российской стороне удалось достичь понимания с администрацией американского лидера Дональда Трампа.

Пока нельзя говорить про понимание с США, где есть конгресс, который на 2/3, а то и на 3/4 против инициатив президента и удовлетворения требований Москвы. Значит, мы с администрацией Трампа или с той ее частью, которая готова идти на взаимопонимание, ведем контакты и развиваем их — это самое главное, — подчеркнул он.

Переговоры Путина и Уиткоффа на тему урегулирования украинского конфликта прошли в ночь на 3 декабря. На встрече присутствовал в том числе зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По словам политолога Юрия Светова, его участие в диалоге с Москвой объясняется стремлением Трампа снять с Вашингтона подозрения в связях с Россией. Эксперт напомнил, что Уиткоффа прежде не раз критиковали за «пророссийскую» позицию, в то время как к Кушнеру в этом плане вопросов не возникало.