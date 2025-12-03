Раскрыто, почему зять Трампа Кушнер участвовал в переговорах с Путиным Политолог Светов: Кушнер на переговорах снимает подозрения в симпатиях к России

Участие зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным снимает подозрения в симпатии к России, рассказал NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Уиткофф подвергался мощнейшей критике и обвинениям в пророссийской позиции, в отличие от Кушнера.

Уиткофф является другом и доверенным лицом Трампа, но он подвергался мощнейшей критике и обвинениям в пророссийской позиции. Вспомните, как во время его первого визита его упрекали в использовании российского переводчика вместо американского. Таким образом, Трамп направил Кушнера в том числе для демонстрации того, что интересы президента отстаивают два доверенных лица, своего рода «присматривающие», — пояснил Светов.

Он напомнил также, что Кушнер привлекался к выполнению таких деликатных миссий еще в первое президентство Трампа. Так, Кушнер участвовал в процессах, связанных с сектором Газа.

В частности, он активно участвовал в процессах, связанных с сектором Газа, работая в паре с Уиткоффом, и добился довольно успешных результатов, — сообщил эксперт.

В ночь на среду, 3 декабря, завершились переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом. Во встрече в Кремле принял участие зять главы Белого дома Кушнер. Некоторые аналитики не исключают, что данный раунд переговоров был проверкой дипломатических возможностей политика.