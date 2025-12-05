В Госдуме задумались об отсрочке от службы для выпускников колледжей

Депутаты Госдумы прорабатывают вопрос предоставления отсрочки от службы для выпускников колледжей, заявила в беседе с «Дума ТВ» зампредседателя ГД Виктория Абрамченко. По ее словам, мера позволит молодым востребованным специалистам закрепить полученные навыки в рамках реального производства.

И вот это направление по возможной либо отсрочке от службы в армии, либо альтернативной службе для таких ребят мы сейчас вместе с правительством прорабатываем, — пояснила Абрамченко.

