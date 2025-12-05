ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 19:17

В Госдуме задумались об отсрочке от службы для выпускников колледжей

Абрамченко: в Госдуме изучают возможность отсрочки для выпускников колледжей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутаты Госдумы прорабатывают вопрос предоставления отсрочки от службы для выпускников колледжей, заявила в беседе с «Дума ТВ» зампредседателя ГД Виктория Абрамченко. По ее словам, мера позволит молодым востребованным специалистам закрепить полученные навыки в рамках реального производства.

И вот это направление по возможной либо отсрочке от службы в армии, либо альтернативной службе для таких ребят мы сейчас вместе с правительством прорабатываем, — пояснила Абрамченко.

Ранее депутат от КПРФ Георгий Камнев представил в Госдуме проект нового Трудового кодекса, в котором предлагается ввести шестичасовой рабочий день. Также фракция призвала к снижению пенсионного возраста и повышении МРОТ до 40 тыс. рублей. Депутаты отметили, что эти меры необходимы для повышения рождаемости. Уточняется, что законопроект был отклонен.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что вход в школы по биометрии не обеспечит безопасность учеников. По его мнению, такие технологии распознавания школьников значительно уступают в надежности традиционным методам контроля — электронным карточкам и вахтерам.

