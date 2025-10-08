Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:51

Раскрыты результаты нового эксперимента с ОГЭ

Потехина: после эксперимента с ОГЭ число выпускников без аттестата снизилось

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Количество девятиклассников, не получивших аттестат из-за провала на ОГЭ, снизилось вдвое, заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Школьники в экспериментальном формате сдавали экзамены по двум предметам вместо четырех, передает РБК.

В 2024 году аттестат не получили 1,4 тыс. человек, а в 2025 году их число снизилось до 574 человека. Упрощенная схема действовала для девятиклассников, решивших поступить в колледж по 19 специальностям. Прием абитуриентов по наиболее востребованным для экономики города направлениям в учреждениях СПО увеличился на 28,9%, уточнила Потехина.

При этом больше половины школьников города сдавали четыре предмета ОГЭ. Школьникам советовали следовать общим правилам, а не выбирать легкий путь, добавила вице-губернатор.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России планируют продлить эксперимент со сдачей двух экзаменов ОГЭ до 2029 года. Первоначально предполагалось, что упрощенная схема будет действовать до 31 декабря 2025 года. Ею могли воспользоваться жители трех субъектов: Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области.

ОГЭ
Санкт-Петербург
школьники
СПО
