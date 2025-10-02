Минпросвещения России продлит эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ

Министерство просвещения России планирует продлить эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ до 2029 года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас упрощенная схема действует до 31 декабря 2025 года — она доступна школьникам, которые не идут в 10-й класс, передает ТАСС.

Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента, — пояснил Кравцов.

Упрощенной схемой могли воспользоваться жители трех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Кроме продления срока проведения, в Минпросвещения намерены расширить географию эксперимента.

Отмечается, что в пробном режиме школьники сдают экзамены только по математике и русскому языку. На основе их результатов учащиеся могут поступить в колледж по упрощенной процедуре.

Тем временем стало известно, что с 1 сентября в российских школах был запущен ряд изменений, которые коснутся учебной нагрузки, дисциплины и организации итоговой аттестации. Так, в некоторых учреждениях в пилотном режиме ввели оценку за поведение.