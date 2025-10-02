Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:21

Минпросвещения России продлит эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство просвещения России планирует продлить эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ до 2029 года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас упрощенная схема действует до 31 декабря 2025 года — она доступна школьникам, которые не идут в 10-й класс, передает ТАСС.

Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента, — пояснил Кравцов.

Упрощенной схемой могли воспользоваться жители трех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Кроме продления срока проведения, в Минпросвещения намерены расширить географию эксперимента.

Отмечается, что в пробном режиме школьники сдают экзамены только по математике и русскому языку. На основе их результатов учащиеся могут поступить в колледж по упрощенной процедуре.

Тем временем стало известно, что с 1 сентября в российских школах был запущен ряд изменений, которые коснутся учебной нагрузки, дисциплины и организации итоговой аттестации. Так, в некоторых учреждениях в пилотном режиме ввели оценку за поведение.

