Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России

Минпросвещения обновит 900 школьных спортивных залов до конца 2025 года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, порядка 90% учебных заведений располагают всеми условиями для занятий детей физической культурой.

В целом на сегодня в 90% школ созданы соответствующие условия для занятия физкультурой. Вместе с тем продолжаем модернизировать инфраструктуру в рамках программы капремонтов школ. Так, по итогам текущего года обновим в общей сложности 900 спортзалов, — пояснил Кравцов.

Ранее министр сообщил, что в российских школьных спортивных клубах занимаются почти 6 млн детей. Он также отметил, что на сегодняшний день в стране действует 38,5 тыс. клубов.

До этого Кравцов подчеркнул, что о переходе российских школ на 12-летнее обучение говорить пока рано. По его мнению, сначала нужно проанализировать инициативу и обсудить ее с экспертами, научным сообществом и родителями. Глава ведомства добавил, что министерством уже введены единые общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что дало возможность распределить нагрузку на педагогов и учеников.