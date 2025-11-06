Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:12

Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минпросвещения обновит 900 школьных спортивных залов до конца 2025 года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, порядка 90% учебных заведений располагают всеми условиями для занятий детей физической культурой.

В целом на сегодня в 90% школ созданы соответствующие условия для занятия физкультурой. Вместе с тем продолжаем модернизировать инфраструктуру в рамках программы капремонтов школ. Так, по итогам текущего года обновим в общей сложности 900 спортзалов, — пояснил Кравцов.

Ранее министр сообщил, что в российских школьных спортивных клубах занимаются почти 6 млн детей. Он также отметил, что на сегодняшний день в стране действует 38,5 тыс. клубов.

До этого Кравцов подчеркнул, что о переходе российских школ на 12-летнее обучение говорить пока рано. По его мнению, сначала нужно проанализировать инициативу и обсудить ее с экспертами, научным сообществом и родителями. Глава ведомства добавил, что министерством уже введены единые общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что дало возможность распределить нагрузку на педагогов и учеников.

