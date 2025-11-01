Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение Министр просвещения Кравцов: говорить о переходе школ на 12-летнее обучение рано

О переходе российских школ на 12-летнее обучение говорить пока рано, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его мнению, которое приводит ТАСС, сначала нужно проанализировать инициативу и обсудить ее с экспертами, научным сообществом и родителями.

Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения. <…> Во взаимодействии с научным сообществом и педагогами, с экспертами в области образования и, конечно, с родителями, так как система образования очень чутко реагирует на любые изменения, — отметил Кравцов.

Он добавил, что министерством уже введены единые общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что дало возможность распределить нагрузку на педагогов и учеников. Министр подчеркнул, что главная задача — это повышение качества образования.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что переход на 12-летнее обучение в школах не спровоцирует выгорание или стресс у учащихся, если власти грамотно представят все преимущества нововведения, а взрослые отнесутся к нему без негатива. По ее словам, ключевую роль в адаптации детей играет то, как именно старшее поколение преподнесет этот процесс.