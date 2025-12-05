ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:04

Родственники усопшего пришли в ужас, когда открыли гроб на похоронах

Today: в Италии родственники увидели чужое тело в гробу на похоронах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В итальянском городе Бьянкавилла произошел скандал после того, как семье умершего человека был доставлен гроб с телом незнакомца, передает Today. Ошибка обнаружилась во время домашнего прощания.

Необычная ситуация случилась в медицинском учреждении Maria Santissima Addolorata. Согласно предварительным данным, в одном из помещений морга находились два человека — оба были одного возраста, скончались в один день и проходили лечение в одном отделении. Их тела были размещены рядом в ожидании, когда их смогут забрать родственники.

Медэксперты утверждают, что все установленные процедуры идентификации были выполнены корректно, а процесс передачи тел родственникам соответствовал установленным нормам. Тем не менее произошедшее вызвало значительный общественный резонанс.

Секретарь Демократической партии Катании из провинции Джузеппе Паппалардо охарактеризовал случившееся как «чрезвычайно серьезный факт, глубоко затрагивающий достоинство людей и семей». Он также призвал к проведению тщательного внутреннего расследования.

Ранее в Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу перед началом кремации. Родственники приняли ее за умершую и привезли в крематорий. Сотрудники крематория обнаружили, что тело проявляет признаки жизни, и отправили женщину в больницу. У пенсионерки выявили гипогликемию — критически низкий уровень сахара в крови, ей оказали медицинскую помощь.

Италия
похороны
люди
подмена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско, уснув в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.