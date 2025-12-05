Родственники усопшего пришли в ужас, когда открыли гроб на похоронах Today: в Италии родственники увидели чужое тело в гробу на похоронах

В итальянском городе Бьянкавилла произошел скандал после того, как семье умершего человека был доставлен гроб с телом незнакомца, передает Today. Ошибка обнаружилась во время домашнего прощания.

Необычная ситуация случилась в медицинском учреждении Maria Santissima Addolorata. Согласно предварительным данным, в одном из помещений морга находились два человека — оба были одного возраста, скончались в один день и проходили лечение в одном отделении. Их тела были размещены рядом в ожидании, когда их смогут забрать родственники.

Медэксперты утверждают, что все установленные процедуры идентификации были выполнены корректно, а процесс передачи тел родственникам соответствовал установленным нормам. Тем не менее произошедшее вызвало значительный общественный резонанс.

Секретарь Демократической партии Катании из провинции Джузеппе Паппалардо охарактеризовал случившееся как «чрезвычайно серьезный факт, глубоко затрагивающий достоинство людей и семей». Он также призвал к проведению тщательного внутреннего расследования.

Ранее в Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу перед началом кремации. Родственники приняли ее за умершую и привезли в крематорий. Сотрудники крематория обнаружили, что тело проявляет признаки жизни, и отправили женщину в больницу. У пенсионерки выявили гипогликемию — критически низкий уровень сахара в крови, ей оказали медицинскую помощь.