Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации В Таиланде 65-летняя женщина с гипогликемией ожила в гробу перед кремацией

В Таиланде 65-летняя местная жительница очнулась в гробу прямо перед началом кремации, передает Bangkok Post. Родственники привезли тело женщины в храм в воскресенье, 23 ноября. По их словам, она скончалась позапрошлой ночью.

Когда священнослужители открыли гроб для кремации, они были поражены, обнаружив, что тело проявляет признаки жизни. Настоятель храма быстро принял решение отправить женщину в больницу. Он пообещал семье, что все медицинские расходы будут покрыты.

Позднее врач подтвердил, что у пенсионерки не было признаков остановки сердца или дыхательных нарушений. У нее выявили серьезное состояние гипогликемии — критически низкий уровень сахара в крови. Женщине оказали медицинскую помощь и поместили под постоянное наблюдение врачей.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш родители пытались заживо похоронить своего новорожденного сына. Местные жители услышали плач ребенка и спасли его. Отец мальчика, опасаясь увольнения из-за ограничения на количество детей в семье, вместе с супругой вывезли младенца в лес и оставили под грудой камней. Полиция задержала родителей