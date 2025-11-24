День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:59

Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации

В Таиланде 65-летняя женщина с гипогликемией ожила в гробу перед кремацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Таиланде 65-летняя местная жительница очнулась в гробу прямо перед началом кремации, передает Bangkok Post. Родственники привезли тело женщины в храм в воскресенье, 23 ноября. По их словам, она скончалась позапрошлой ночью.

Когда священнослужители открыли гроб для кремации, они были поражены, обнаружив, что тело проявляет признаки жизни. Настоятель храма быстро принял решение отправить женщину в больницу. Он пообещал семье, что все медицинские расходы будут покрыты.

Позднее врач подтвердил, что у пенсионерки не было признаков остановки сердца или дыхательных нарушений. У нее выявили серьезное состояние гипогликемии — критически низкий уровень сахара в крови. Женщине оказали медицинскую помощь и поместили под постоянное наблюдение врачей.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш родители пытались заживо похоронить своего новорожденного сына. Местные жители услышали плач ребенка и спасли его. Отец мальчика, опасаясь увольнения из-за ограничения на количество детей в семье, вместе с супругой вывезли младенца в лес и оставили под грудой камней. Полиция задержала родителей

Таиланд
пенсионеры
кремация
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
В России взлетели продажи мотоциклов
Власти приняли решение по квотам для нелокализованных такси
Няня напилась и начала угрожать ножом ребенку и его матери
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.