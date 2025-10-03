Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 03:11

В Индии родители заживо похоронили трехдневного младенца

TOI: семейная пара в Индии заживо похоронила младенца, чтобы не потерять работу

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

В индийском штате Мадхья-Прадеш родители заживо похоронили в лесу под насыпью камней новорожденного сына, пишет The Times of India. Местные жители услышали его плач и спасли мальчика.

Отец младенца, 37-летний учитель Баблу Дандолия, опасался увольнения из-за политики «двух детей» в государственных учреждениях. Поскольку это был уже четвертый ребенок в семье, мужчина вместе с супругой Раджкумари вывезли мальчика в лес на мотоцикле и оставили под грудой камней. Полиция сообщила, что у пары уже трое детей: 11-летняя и семилетняя дочери, а также четырехлетний сын.

После спасения младенца доставили в больницу, а его родителей задержали. Изначально их обвиняли в оставлении в опасности, но после изучения улик дело переквалифицировали на покушение на убийство.

Они рассказали, что им удалось скрыть третьего ребенка от официальных записей, но они опасались, что Баблу потеряет работу, если будет зарегистрирован четвертый ребенок, — рассказал начальник полиции Лакханлал Ахирвар.

Ранее 17-летний юноша по имени Рикардо погиб под обрушившимся песчаным тоннелем на итальянском пляже Монтальто-ди-Кастро, сообщает Daily Mail. Молодой человек, отдыхавший с семьей, самостоятельно вырыл подземный ход и попытался проползти через него, когда неожиданно сооружение обвалилось, заживо похоронив его под толщей песка.

Индия
дети
убийства
работа
