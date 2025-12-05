NEWS.ru продолжает рассказывать истории бойцов специальной военной операции, проявивших героизм в боях. Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид считает, что Украина не хочет признавать потерю Красноармейска (Покровск) в Донбассе, поскольку западные кураторы могут начать задавать Киеву неудобные вопросы. Какую роль сыграли начальник украинской разведки Кирилл Буданов и главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в образовании котлов, откуда в зоне СВО взялись немецкие диверсанты и какое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского — в интервью Аида NEWS.ru.

«Будут лежать в черноземе»

— Аид, расскажите, какая сейчас обстановка в зоне СВО?

— По всем направлениям обстановка стабильно напряженная. Наш отряд сражается в агломерации Кондратовка — Алексеевка — Андреевка в Сумской области. Последний населенный пункт сейчас разделяет нас и силы противника. ВСУ пытаются туда закатываться, мы их уничтожаем. Как только узнаем об их заходах, начинаем контрдействие.

Украинские войска планировали вернуть утраченные участки Сумской области до конца августа. Но уже декабрь — никакие территории они не вернули, а только продолжают терять.

— Не так давно вы сообщили, что на границе Курской области были выявлены немецкие диверсанты. Их нашли?

— Мы действительно слышали в радиоперехватах немецкую речь. Выяснили, что на границу Курской и Сумской областей зашли подразделения иностранного легиона. По нашей информации, это был немецкий армейский спецназ, направленный для обкатки. После нескольких боев немецкой речи в радиоэфирах пока не слышно. Предполагаю, что они остались навечно лежать здесь.

Иностранцами нас не удивишь. В 2022 году мы сражались с польскими подразделениями и уничтожили их. У всех [наемников] были при себе жетоны регулярной польской армии. В Серебрянском лесничестве (территория сплошных лесов в западной части Луганской Народной Республики. — NEWS.ru) нам встречались бразильцы, латиноамериканцы, немцы. Я даже выкладывал в Telegram-канале видео с трофейной камеры убитого наемника, где бразильцы держат оборону, а по рации кричат немцы.

Последних на родине многие годы активно агитировали записываться в иностранный легион. Я своими глазами видел плакаты в немецких городах с призывами «взять реванш за 1943-й». Это закончится тем, что они повторят судьбу своих дедов и прадедов — будут так же лежать в черноземе.

— Почему наемники приезжают сюда?

— У всех разная мотивация. Латиноамериканцы едут зарабатывать деньги. Поляки нас всегда не любили, в годы Великой Отечественной войны сражались с советскими подразделениями. У них осталась мотивация в виде ненависти и русофобии.

Для чего едут немцы — бог знает. Если бы мы взяли живым хотя бы одного, я бы спросил. Но у нас не берут наемников живыми. Они ведь не подпадают под действие Женевской конвенции, и щадить их не нужно.

«Украинский солдат пытается сразу убежать»

— Какие есть шансы, что представители стран НАТО покинут Украину в ближайшее время?

— Никаких. Думаю, что стратегия стран НАТО — вымотать Россию боевыми действиями. Но они совершили большую ошибку. Наша армия за четыре года стала опытной, в отличие от тех же натовцев.

Для примера: наш БПЛА со сбросом подлетает к противнику. Украинский солдат пытается сразу убежать, спрятаться. Наемники не убегают — они стоят и с интересом наблюдают. Только после сброса гранаты начинается паника в радиоэфире на иностранном языке. Они не знают, что такое дроны и чем они опасны. В тех же Штатах только недавно начали готовить инструкторов БПЛА. То есть мы уже и опытнее, и сильнее их.

— Многих потрясла история, как дроном ВСУ убили под Купянском крестившуюся на дороге бабушку. Чем объясняется такая жестокость?

— Вероятно, это дело рук женского подразделения БПЛА. Они безумно жестокие и максимально кровожадные. Наводят дроны на автобусные остановки с людьми в приграничье и сбрасывают боеприпасы. Просто из ненависти — они так воспитаны.

БПЛА — это единственное, в чем ВСУ в каком-то смысле преуспевают. В эфире украинского ТВ в углу экрана размещен QR-код. Перейдя по нему, зрители могут перевести деньги на дроны ВСУ. В украинских школах и техникумах собирают беспилотники. Они возвели понятие БПЛА буквально в культ.

Мое подразделение на Сумском направлении начало первым делом охотиться на БПЛА-расчеты врага. Наводим фугасные авиационные бомбы (ФАБ) и уничтожаем. Так потихоньку выигрываем у противника небо. Побеждаешь в небе — значит побеждаешь на участке.

У ВСУ сейчас хватает возможностей отправлять дроны самолетного типа на большие дистанции. Точнее, это легкомоторные самолеты, переделанные под беспилотники. Именно такие достигают удаленных от Украины российских областей. Западная разведка помогает им ориентироваться на наших территориях.

— А кто может минировать денежные купюры, игрушки и другие предметы?

— Думаю, это делают местные предатели. Получают задачи [от ВСУ] и ведут свою диверсионную деятельность. Вспомнилась история: в ЛНР в конце 2022 года наш тыловой район обстреливали из миномета, а до фронта было почти 40 км. Мы провели разведку. Оказалось, что муж с женой брали ребенка, проезжали наши блокпосты, доставали миномет и атаковали российские подразделения. Мужчину осудили на 25 лет.

Мотивация у таких людей разная. Кто-то ищет легкий заработок, кто-то пытается помочь враждебному для нас государству. Вне зависимости от мотивов эти люди — предатели.

«Генофонд умирает в котлах»

— Недавно стало известно, что под Красноармейском и Купянском ВС РФ образовали котлы, в которых оказались подразделения ВСУ. Почему ВСУ раз за разом попадают в эти ловушки?

— [Экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, Сырский, Буданов — «специалисты по котлам» еще с 2014 года: Дебальцево и Иловайск тому подтверждение. Украинскому командованию глубоко безразлично, сколько их солдат погибло и еще погибнет. Они лишь в очередной раз заявят, что «ситуация находится под контролем». Официально ни они, ни Зеленский не признают потерю Красноармейска. Отрапортуют, что отошли на более выгодные рубежи и продолжают оборону.

Зеленский до сих пор заявляет о возможном нахождении ВСУ в Курской области. А в реальности она давно освобождена — мы уже продвигаемся под Сумами.

— Какие настроения демонстрируют бойцы ВСУ, попадая в плен?

— Радуются, что остались в живых. Рассказывают одно и то же: бусифицировали, командование кинуло, заградотряды расстреливают — кому-то чудом удается выбраться живым.

Но на что они рассчитывали, когда комика и шоумена Зеленского ставили главой государства? Я уверен, что в финале его президентства от Украины останутся руины — убитая экономика и распроданное имущество. Его команда — не просто ОПГ, а организаторы геноцида. Но Зеленскому без разницы — он уедет в Израиль и будет там безбедно жить.

Украинцы ничего не могут сделать с этой ситуацией, потому что весь мужской генофонд умирает в котлах. Остальные по домам прячутся. Если выйдут, то их в те же котлы отправят. А много режимов могут сменить женщины? Не думаю.

