На главной площади Красноармейска развернули флаг России Минобороны: ВС РФ развернули флаг России на главной площади Красноармейска

Военнослужащие группировки «Центр» установили государственный флаг России на площади Шибанкова в Красноармейске, передает пресс-служба Минобороны РФ. Этот символический акт был осуществлен после освобождения города, отметили в ведомстве.

Военнослужащие группировки войск «Центр» развернули государственный флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска Донецкой Народной Республики в знак освобождения города, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

До этого стало известно, что российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО, следует из данных Минобороны России. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31.