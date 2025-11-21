«Судьба незавидна»: Гагин о ликвидации Зеленского, котлах ВСУ и Покровске

Военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин считает, что президент Украины Владимир Зеленский недолго проживет после того, как лишится своего поста. Также собеседник высказался об обстановке под Красноармейском (Покровском), образовавшихся там котлах для ВСУ и о судьбе Одессы и Днепропетровска. Подробности — в интервью Гагина для NEWS.ru.

О котлах ВСУ

— Возле Красноармейска (Покровска) действительно находятся два котла, в которых оказались примерно по пять тысяч единиц личного состава противника. Они лишены возможности получать снабжение — продукты, боеприпасы, обмундирование, лекарства. Потому что все подъезды контролирует наша авиация, артиллерия, дроны…

ВС РФ достаточно долго готовили эту ситуацию. Военнослужащие Украины понимают, что либо сложат оружие и выберут жизнь, либо будут уничтожены.

На данный момент силы ВС РФ контролируют более 60% Покровска и подъездов к нему, мы ежедневно расширяем эту зону.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что даст ВС РФ взятие Покровска

— Покровск — крупный населенный пункт на этом участке фронта. До недавних пор он был серьезным логистическим центром Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Теперь украинские войска лишаются на этом участке фронта пункта доставки и распределения тылового обеспечения и вооружения.

За Покровском открывается дорога на Днепропетровск и Одессу. Этот маршрут соответствует целям и задачам спецоперации. И по пути почти больше нет крупных населенных пунктов. То есть продвижение российской армии станет значительно проще.

Бои за Покровск идут не один месяц. От лесополосы, которая раньше находилась вокруг города, остались гряды пеньков высотой в метр-полтора. То есть деревьев уже нет. Просто палки, торчащие из земли, за ними невозможно спрятаться. Видно любое передвижение, особенно с беспилотников.

Чтобы сохранить жизни нашим бойцам, ведем боевые действия небыстро. Медленно, но уверенно движемся вперед. Особая роль, конечно, у беспилотной авиации. Это и разведка, и дроны.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Об акции ВСУ на вертолетах

— Главное управление разведки Министерства обороны Украины организовало доставку части боевых групп в Покровск на вертолетах. На мой взгляд, это была самоубийственно глупая акция… Полагаю, пытались кого-то вывести. Но безуспешно — группа, высадившаяся с этих вертолетов, была уничтожена.

За кем они прилетали, мы узнаем уже, наверное, после освобождения города. Скорее всего, это иностранцы: или наемники, или военнослужащие регулярной армии НАТО, которые являются инструкторами либо командирами в ВСУ. В любом случае прилетали за кем-то либо за чем-то. Потому что сама история очень дорогая. Представьте эти вертолеты, они стоят миллионы долларов.

Остались ли мирные жители в Покровске

— Остались. Когда российские подразделения вошли в Покровск и закрепились, то начали постепенную эвакуацию гражданских лиц. Потому что находиться там небезопасно, все-таки еще идут бои.

Те люди, которые оказались в нашей зоне ответственности, ждали прихода российских войск. Они сами об этом говорят. Мы им верим. Если бы не ждали, то давно бы уехали вглубь Украины.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Зачем украинцы распродают военную технику

— Оружие встречается разное по всей линии соприкосновения, значительное количество иностранного. Вся западная техника и вооружение, которые попадают в поле зрения наших военнослужащих как трофеи, передаются в профильные научные институты в России для последующего изучения. Чтобы можно было и противостоять, и что-то для себя скопировать и сделать лучше. Ну и для понимания, какие средства поражения есть у противника.

Как только в украинские войска стали поступать иностранные образцы техники, вооружения, амуниции, то появилось несколько магазинов в интернете, в которых можно купить что угодно.

Мы выходили на эти сайты с помощью специальных программ, представляясь жителями стран Латинской Америки, Ближнего Востока либо Африки. Таким образом выяснили, что техника и оружие, которые поставляют страны НАТО на Украину как помощь, продаются по всему миру.

Были скандалы, когда, допустим, в Колумбии правительственные войска были обстреляны с помощью американских установок Javelin. Оказалось, они были перепроданы как раз с Украины. Многие криминальные структуры по всему миру пользуются этой «услугой». В свою очередь часто эти коррупционные и преступные схемы по продаже оружия всему миру являются «совместной работой» украинских военных и гражданских чиновников из стран НАТО.

Предполагаю, что 40%, возможно, даже 50%, расхищается, не доходя ни до фронта, ни до Украины. Зеленский расписывается за денежные средства. Условно, передали ему 10 миллиардов — но реально Украина получит из этой суммы лишь пять-шесть.

Остальные деньги даже не пересекают границу с США или Евросоюзом. То есть это совместная коррупция, преступная схема Зеленского и его хозяев из блока НАТО.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Часть граждан „ногами проголосовала“ против Украины»

— В 2014 году в Одессе заживо сжигали людей в Доме профсоюзов. Одесса — миллионный город. А молодчиков, которые устроили это показательное жертвоприношение, было несколько сотен. Однако Одесса не встала на защиту своих же граждан.

Были те, кто протестовал. Их действия жестко купировали СБУ, Нацгвардия и другие военные подразделения. И сейчас на Украине сложно даже высказывать свое критическое мнение, так как сразу начинаются репрессии. Поэтому неудивительно, что нет массовых протестов против режима Зеленского. И народ запуган, и страна ограблена. Люди давно поняли, что их обманули.

Кто смог, те уехали. Называются цифры в 25 миллионов. Кто-то спасается от мобилизации, кто-то от нищеты, кто-то от войны. Меня часто спрашивают: а что мы станем делать после нашей победы, как взаимодействовать с украинцами? Не будут ли они агрессивными? Я уверен, что нет. Каждая семья хочет, чтобы их дети учились, были сыты, одеты, получали образование и так далее.

Всем нужна стабильность. На Украине сейчас ее нет. Именно поэтому большая часть украинских граждан «ногами проголосовала» против своей страны, выехав из нее.

Я предполагаю, что после нашей победы украинцы, которые переехали в другие страны, будут стремиться вернуться не на Украину, а в Россию.

Ян Гагин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

О подполье на Украине

— Конечно, на Украине есть подполье. Я не буду говорить о том, сколько их. Это здравомыслящие граждане Украины, которые не хотят жить в нацистском режиме и нацистском государстве. Они деятельно помогают нам.

Например, точные попадания ВС РФ по воинским частям и другим объектам военной инфраструктуры — во многом заслуга как раз подполья. Они так же, как и наши бойцы, приближают нашу победу.

«Ликвидация Зеленского не приведет к смене власти»

— Очень часто нашей разведке становится заранее известно, где он появится. Но мы не пытаемся его уничтожить. Ликвидация Зеленского не приведет к смене власти на Украине. Поставят другого такого же. При этом Зеленского попытаются героизировать, как Бандеру… А для граждан Украины его смерть по большому счету ничего не изменит.

У него сейчас «интересные» времена настали. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении приближенных к нему чиновников. Это предупреждение и для него самого, и предпосылки к тому, что хозяева Украины решили полностью сменить фигуры на игровой доске.

Он, конечно, пальчиковая кукла. Не субъективен, не принимает решения. Если заменят, то такой же марионеткой, возможно, более уважаемой в народе. Например, Будановым,

Судьба же самого Зеленского незавидна, потому что он слишком много знает. Если начнет рассказывать, как лидеры европейских стран и США разворовывали с его помощью свои бюджеты, будет всем плохо. Поэтому дожить до суда ему не дадут. А люди со светлыми лицами из Европы и Штатов заявят, что ему верили, а он всех обманул.

Поэтому, скорее всего, Зеленский недолго проживет после того, как лишится своего поста. Именно поэтому он очень заинтересован в том, чтобы война продолжалась как можно дольше.

Читайте также:

Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?

«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути

«У нас задачи как на передовой»: глава МЧС ДНР о спасателях, потерях и СВО

Деньги, детские игрушки: Гагин о том, какие предметы минируют ВСУ в России