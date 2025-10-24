Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:46

Медведчук раскрыл, что на самом деле может спасти Зеленского

Медведчук: Зеленскому уже вынесли приговор и спасти его может только капитуляция

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже вынесли приговор и спасти его может только капитуляция, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его словам, украинский лидер ликвидировал в стране антивоенные движения, оппозицию и тех, кто хотел мира, потому он оказался зависим от единственной на Украине «партии войны».

Приговор Зеленскому вынесен, его может спасти только капитуляция. <…> Нелегитимный пришел во власть со своей политической силой как миротворец, а потому партия войны может сместить его в любой момент и под любым предлогом. И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие, но, как только он перестанет это делать, его с политической карты Украины мигом сотрут, — написал глава совета движения «Другая Украина».

Ранее Медведчук отмечал, что проведение выборов на Украине сегодня ничего не изменит. По его мнению, чтобы повлиять на ситуацию в стране, которая является «полигоном», а ее народ — «жертвами концлагеря», нужна полная капитуляция нынешнего правительства. Он предположил, что президента Украины Владимира Зеленского может сменить посол в Великобритании Валерий Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако в любом случае конфликт продолжится, уверен Медведчук.

