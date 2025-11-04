«Дают нелепые советы»»: на Западе отметили парадоксальное отношение ЕС к РФ Профессор Дизен: ЕС будет настаивать на капитуляции РФ даже в случае ее победы

Европейские политики и эксперты странно и парадоксально подходят к ситуации на Украине, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в своей статье для издания Steigan. Аналитик утверждает, что представители европейского истеблишмента продолжают давать России неадекватные советы, несмотря на очевидное превосходство Москвы в конфликте — даже в случае неминуемой победы РФ они будут настаивать на капитуляции.

Предложите <…> им мысленный эксперимент: если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать <…> совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы, — отметил он.

Профессор охарактеризовал такие предложения как нелепые и оторванные от реальности, особенно учитывая текущую ситуацию в зоне боевых действий.

На этом фоне российские вооруженные силы продолжают успешные действия в зоне специальной военной операции. Согласно данным Министерства обороны России, за последние сутки украинская сторона потеряла около 1485 военнослужащих на различных участках фронта.