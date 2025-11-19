На Западе увидели тяжелое положение Зеленского из-за громкого скандала TAC: угроза для Зеленского из-за коррупции возникла в худшее для Украины время

Угроза для президента Украины Владимира Зеленского возникла в худшее для страны время, передает The American Conservative. По словам аналитиков, с провалом антикоррупционной кампании и переговоров с Москвой рухнули два основных столпа, из-за которых население голосовало за Зеленского. Речь идет о выполнении Минских соглашений и установлении мира с Россией, а также о борьбе с коррупцией на высоком уровне в правительстве.

В условиях, когда противостояние идет все хуже (и, по-видимому, необратимо), угроза общественному доверию к Зеленскому не могла прийти в худшее для Украины время, — сказано в материале.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Украины во главе с Зеленским рискует не дожить до донца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. По словам эксперта, в противном случае он будет обескуражен.