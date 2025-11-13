«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути

Тренер по карате из Подмосковного города Троицка Максим Бахарев был мобилизован на фронт в 2022 году. И не подумал отказываться — поехал, воевал. В 2024-м во время боя получил тяжелые ранения. Чудом выжил, но руки и ноги ему ампутировали. Золотую звезду Героя России Бахареву в госпитале вручал лично Андрей Белоусов. О встрече с министром обороны, о том, что видел после боя, оказавшись между жизнью и смертью, и как он учится «жить заново», Максим рассказал в интервью NEWS.ru.

«Страшно умирать медленно»

— Максим, получив ранение, вы находились между жизнью и смертью. Видели ли — как многие в таком состоянии — тоннель и свет?

— Почему-то в обществе бытует стереотип: либо ты наблюдаешь свое тело как бы сверху, либо видишь тоннель. В моем случае тоннеля не было, я оказался в поле. Видел рожь цвета золота, но она меня не слепила. Чуть поодаль стоял храм Богородицы. И Иоанна Крестителя я видел в отдалении, где-то в километре от меня. Я двигался к нему по полю. Потом бойцы привели меня в чувство, и я пришел в себя.

— Какие чувства вы испытывали в этот момент?

— Свобода, эйфория. Полнота сознания, полнота жизни. Все предельно ясно, понятно. Ты в простом счастье и доволен тем, что идешь туда. Я не знаю, какие еще найти слова для объяснения своих чувств в тот момент.

— Присутствует ли в такой момент страх? Или полное спокойствие, принятие?

— Мне кажется, зависит от того, как погибать. Наверное, страшно умирать медленно, когда мысли заедают. А когда оказываешься уже между этим миром и тем, то страха нет. Ты уже попал как бы в другую реальность, и она начинает владеть тобой.

В этом мире мы владеем своими эмоциями и чувствами, а в «том» мире ты уже себе не принадлежишь.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Таких ранений не было»

— Полученные травмы навсегда изменили вашу жизнь, а что стало самым сложным?

— Я иногда предлагаю попробовать: завяжите себе руки и ноги, посидите пару часов без движения. Когда не можете элементарно даже почесаться, нет такой возможности. Конечно, это совсем другой уровень существования.

Важно не скатываться в жалость к себе, в негатив, в уныние и мысли, что жизнь закончилась. Наоборот, нужно себя настраивать на то, что она продолжается, просыпаешься и видишь прекрасных детей своих и друзей. Это позволяет отталкивать от себя плохие мысли и негатив.

Чем чаще себя заряжаешь на позитив, тем реже приходит негатив.

— Были ли моменты депрессии, уныния? Как с ними справлялись?

— Нет, у меня не было уныния и депрессии. Я осознанно пошел на СВО. Уже к этому моменту был сложившейся личностью, как я считаю. Внутренне я не поломался.

Я все-таки профессиональный спортсмен, всю жизнь занимался спортом. Спортсмен всю свою карьеру приспосабливается — к разным залам, к ощущениям своим, к боли. Может быть, с этой точки зрения мне было попроще адаптироваться в новой для меня реальности, в которой у меня нет ни ног, ни рук.

— Книги какие-то вдохновляли вас? Может быть, «Повесть о настоящем человеке» про летчика Мересьева?

— Мересьев же только стопы потерял. Часть ног и руки у него остались целыми. Поэтому пример не очень подходит. Таких ранений, как у меня, не было у нас за последние десятки лет.

Мне говорили, что в царской России какой-то поручик так же пострадал. Но то было более ста лет назад. Более современных примеров для вдохновения у меня не было и нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Расскажите, какие у вас остались впечатления от встречи с министром обороны Андреем Белоусовым?

— Знакомство было коротким. Андрей Рэмович приехал в больницу, пришел в палату. Я был только что после реанимации. Он показался человеком добрым, уравновешенным. Пожелал мне выздоровления, сказал, что Министерство обороны будет помогать. В войсках о нем отзываются положительно — принципиальный человек, непримиримый к коррупционерам. Перестраивает понемногу внутреннюю систему управления в Минобороны. Надеюсь, у него получится сделать все задуманное.

«Надо искать варианты с этим жить»

— К вам наверняка обращаются за поддержкой получившие ранения бойцы СВО. Что вы им советуете в первую очередь?

— Я всегда говорю одно и то же. Что самое важное — прийти к вере. Потому что Господь помогает. Чего не может человек, то может Господь. Вера — очень хороший психологический стержень.

И, повторюсь, не допускать жалости к себе. Она как наркотик — себя жалеешь и начинаешь от этого кайфовать. «Мне плохо, у меня нет руки», допустим. Но у тебя есть другая рука. Физические состояния не должны ограничивать сознание, «Я», личность. Убежден в этом.

— Кто вас поддерживал сразу после возвращения из госпиталя?

— Супруга поддерживает, сын выполняет функцию «человек рядом». Глобальных сложностей я не испытывал. Просто у меня стал другой уровень жизни. Нет рук — надо искать варианты с этим жить. Приспосабливаюсь. Не задаю себе сложных вопросов на эту тему.

— Физически сложно, даже элементарно, простите, зубы почистить. И другие бытовые моменты.

— Все эти вопросы нужно просто взять и решить, может быть, кто-то рядом будет помогать. Перестроиться, учиться воспринимать помощь как часть своей новой жизни. Тогда становится легче.

Максим Бахарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Полагаюсь на волю Господа»

— Вы продолжаете писать и выпускать книги — прозу, стихи. Как вам удается физически и технически справляться?

— Тоже приспосабливаюсь — голосовой набор на диктовку, а затем перевод речи в текст. Не так удобно, конечно, работать с ноутбуком, как раньше. Но тем не менее удается.

— Есть ли вероятность, что ваши книги об СВО будут экранизированы?

— Если получится, то я восприму с радостью. Возможно, смогу что-то написать именно для того, чтобы снимали в художественном варианте.

Фильмы о спецоперации нужны обязательно. Вот была война Великая Отечественная 1941–1945 годов. По книгам, которые написаны об этом времени, по фильмам мы знаем, что такое Великая Отечественная война.

Если об СВО не будем писать и снимать, то образуется вакуум. И тогда историю можно будет переврать, переписать. Я считаю, должен появиться кластер писателей-военных, которые должны писать о происходящем на войне — отдельные подвиги описывать, и масштабные операции. Тем самым сохранять историческую правду о происходящем.

Нужно снимать качественные художественные фильмы с грамотным интересным сюжетом про боевые действия. И снимать фильмы о том, что предваряло СВО, творилось в Донбассе… Только в этом случае следующим поколениям будет дана достоверная информация, и никто не сможет сказать, что якобы «Россия вторглась на Украину».

Россия — самобытная страна, никогда ни на кого не нападала, ничего не отвоевывала. Задача СВО очень простая: демилитаризация. Истребить нацизм, убрать оружие с Украины.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Вы себя сейчас как больше оцениваете — как писателя или общественного деятеля? Какой видите дальнейшую свою судьбу?

— Я полагаюсь на течение реки, волю Господа. Как мне предписано, так и буду действовать. Время покажет.

— А есть в планах, скажем, стать мэром города или депутатом Государственной думы, например, по программе «Время Героев»?

— Пока не рассматривал. Может быть. Надо понять, какая должность, чем заниматься, тогда уже буду делать соответствующие выводы.

О котлах ВСУ, предателях и Зеленском

— Где сейчас воюет ваше бывшее подразделение?

— Я не владею полной информацией, знаю только, что батальон находится в зоне боевых действий. Это штурмовой батальон, он идет вперед. Сейчас — на Купянском направлении.

— Под Купянском подразделения ВСУ попадают в котлы. Возможно ли обрушение фронта в ближайшее время, на ваш взгляд?

— Уже не первый год ВСУ пытаются сдерживать фронт за счет хороших укрепрайонов, которые строили предварительно, когда готовились к войне.

Но как таковой целостной армии у них уже не существует, мне кажется. Правда, я в этом вопросе не специалист, не военный аналитик. Мне кажется, у ВСУ давно все порушилось, в основном существуют за счет наемников.

— Часть людей уехали из России в период объявленной мобилизации. Сейчас они возвращаются. Прощать их, пускать ли обратно?

— Это политическая история. Надо смотреть каждый отдельный случай: при каких условиях уезжали. Я — сторонник того, что предатель — он и есть предатель.

Очень надеюсь, что не будет второй мобилизации, что все-таки мы сможем закончить СВО силами, которые сейчас есть на фронте.

— Как человеку, впервые попавшему на фронт, действовать максимально эффективно в новых для него условиях? Что посоветуете?

— Попав туда, рекомендую учиться — всему тому, что может пригодиться в этих условиях. Начиная с того, как выжить в трудный момент, как оказывать помощь себе, товарищу и так далее.

Максим Бахарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надо нырять в военное дело и в нем существовать. Тогда есть шанс, что ты пройдешь эту дорогу успешно.

— Какая судьба может ждать Зеленского, на ваш взгляд?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Пусть Господь оценивает его действия и воздает ему по заслугам.

