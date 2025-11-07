«Свидетелей лучше убирать»: раскрыто, кто может избавиться от Зеленского Депутат Чепа: MI6 может убрать Зеленского как неугодного и обвинить в этом РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может быть устранен британской разведкой MI6 в рамках операции под чужим флагом с целью последующего обвинения России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, такая тактика является стандартной практикой для спецслужб Лондона.

MI6 убирает своих — с одной стороны, надежных друзей, с кем долго работала, с другой стороны противников, кто со службой воюет. Она всегда этим отличалась. И это практикуется постоянно, когда Британия видит, что человек ей уже не нужен, его убирают, пытаются свалить на спецслужбы других стран, допустим, на Россию. [MI6 может устранить Зеленского и сказать, что] Россия его уничтожила, тем самым добиться максимального результата, — пояснил Чепа.

Он отметил, что судьба Зеленского была предопределена изначально. По мнению депутата, украинского лидера могут сделать ответственным за провалы Запада в конфликте с Россией. Парламентарий добавил, что разочарование в президенте Украины со стороны его западных кураторов становится все более очевидным.

То, что Зеленского будут делать крайним, это точно. Это было понятно с самого начала. Причин, которые сподвигнут к этому, может быть много. Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Если ему кажется, что он украл много денег, и он этим будет этим пользоваться, это как раз-таки еще больший риск [для Запада], таких свидетелей лучше убирать. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так все и закончится. В нем уже чувствуется очень большая разочарованность со стороны хозяев, — резюмировал Чепа.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу. По словам американского полковника в отставке, он может в любой момент покинуть страну. Он отметил, что нельзя позволить президенту Украины избежать правосудия.