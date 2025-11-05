Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:06

Белоусов раскрыл, как США наносят ущерб стратегической стабильности

Белоусов: США выходят из соглашений по стратегической стабильности

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Соединенные Штаты последовательно выходят из договоров по стратегической стабильности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, в то же время Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.

Белый дом последовательно вышел из действующих многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, <...> возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом к разрушению Вашингтоном системы глобальной стратегической стабильности в мире, — сказал Белоусов.

Ранее в США успешно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая не была оснащена боевым зарядом. Испытательный пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния в 01:35 по тихоокеанскому времени (12:35 по московскому времени). В космических силах страны подчеркнули важность регулярных испытаний МБР для проверки их функционирования и выявления возможных проблем.

Россия
Андрей Белоусов
США
ядерное оружие
