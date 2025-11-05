Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:18

США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III

Minuteman III Minuteman III Фото: Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США успешно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая не была оснащена боевым зарядом, сообщили в космических силах страны. Испытательный пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния в 01:35 по тихоокеанскому времени (12:35 по московскому времени).

В космических силах подчеркнули важность регулярных испытаний МБР для проверки их функционирования и выявления возможных проблем. Собранные в ходе запусков данные позволят минимизировать потенциальные риски.

Подполковник Кэрри Рэй, возглавляющий 576-ю летно-испытательную эскадрилью, отметил, что этот запуск позволит провести всестороннюю оценку и подтвердить эффективность системы МБР в решении критически важных задач.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в России началась разработка новых крылатых ракет с ядерными двигателями. Президент Владимир Путин отметил, что эти ракеты будут способны развивать скорость, втрое превышающую скорость звука, и имеют потенциал для достижения гиперзвуковой скорости. В сообщении говорится, что на основе существующих энергетических установок уже разрабатываются новые виды вооружений.

США
запуск ракеты
МБР
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в шаге от катастрофы: зачем Зеленский врет о Красноармейске и Купянске
Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста
Трамп пообещал положить конец еще одному конфликту
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.