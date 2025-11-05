США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III

В США успешно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая не была оснащена боевым зарядом, сообщили в космических силах страны. Испытательный пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния в 01:35 по тихоокеанскому времени (12:35 по московскому времени).

В космических силах подчеркнули важность регулярных испытаний МБР для проверки их функционирования и выявления возможных проблем. Собранные в ходе запусков данные позволят минимизировать потенциальные риски.

Подполковник Кэрри Рэй, возглавляющий 576-ю летно-испытательную эскадрилью, отметил, что этот запуск позволит провести всестороннюю оценку и подтвердить эффективность системы МБР в решении критически важных задач.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в России началась разработка новых крылатых ракет с ядерными двигателями. Президент Владимир Путин отметил, что эти ракеты будут способны развивать скорость, втрое превышающую скорость звука, и имеют потенциал для достижения гиперзвуковой скорости. В сообщении говорится, что на основе существующих энергетических установок уже разрабатываются новые виды вооружений.