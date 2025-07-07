«От 100 тысяч на СВО»: Прилепин о дани иноагентов, замке Галкина и смерти

7 июля исполняется 50 лет Захару Прилепину — писателю, общественному деятелю, офицеру Росгвардии. Как он чуть не умер, что для него значит «счастье» и какие он сделал выводы накануне юбилея — в интервью NEWS.ru.

«Хотел бы пройтись по Крещатику на правах русского человека»

— Как планируете отмечать юбилей? И какой подарок был бы для вас самым ценным?

— Все, что нужно себе подарить, я подарил уже в вещественном смысле. Подарок жизни мне подарили два года назад неожиданно в мае (выжил после покушения. — NEWS.ru). Никаких иных подарков для получения приступа счастья мне и придумать невозможно, кроме того, чтобы сохранили, как все есть.

Я, конечно, хотел бы попасть в Киев и пройтись по Крещатику на правах русского человека в русском городе. Это безусловно. А все остальное мне дано с избытком.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Какими достижениями за 50 лет особенно гордитесь?

— Об этом не думаю, итоги не подвожу. Есть дети, книги и люди невероятного уровня харизмы, человеческой красоты и пассионарности, с которыми меня сводила судьба. К сожалению, большинство из них уже пребывают в иных краях, по ту сторону действительности. Но само осознание, что меня с ними сталкивала судьба, не перестает поражать.

— За что особенно благодарны судьбе?

— За десятки самых разнообразных событий. За рождение каждого ребенка. Я недавно пытался составить список радостных мгновений жизни. И потом понял, что они идут сплошной чередой, бесконечно. Было очень много радости. Причем она длилась часто не мгновения, а часы, дни, недели, месяцы.

Да и сейчас, сидим разговариваем с видом на Кремль. Что ж плохого-то? Молоды, красивы, полны сил, дети растут. Все на свете говорит о том, что мироздание разнообразное и прекрасное, и любое уныние на этом фоне, безусловно, является грехом. И с каждым годом понимаешь все больше, с чем бы ни сталкивала судьба, сам факт жить на этой благословенной земле наполняет сердце кипучей радостью.

«Я здесь, мои погибшие товарищи — там»

— Вы пережили покушение, находились на грани жизни и смерти. Как выглядит смерть?

— Мгновенный переход из одного статуса в другой. Никакого наполнения ложными и мрачными смыслами. И до покушения, и позже тем более, у меня к этому совершенно тривиальное отношение. Я здесь, мои погибшие товарищи — там.

Очень зыбкая, стремительная, мгновенная граница, не предполагающая никакого пышного и торжественного перехода. Щелчок пальца. Был здесь, оказался там. Ничего нового.

Захар Прилепин во время показа литературно-музыкальной композиции «Настоящие» Фото: Сергей Булкин/ТАСС

— На днях Никита Михалков предложил ввести смертную казнь — для боевиков ВСУ, предателей России. Согласны вы с ним? Кого бы вы первым расстреляли?

— Я никогда в жизни не говорил ничего о смертной казни и не предлагал ее ввести в нашей стране. Не поднимал эту тему и впредь не буду. Более 10 лет жизни я так или иначе был причастен к воинской службе, пользовался огнестрельным оружием. И, если у меня есть претензии к персонажам, находившимся по другую линию фронта, я мог решать вопрос личным участием. Или как командир отдавал подобные приказы.

Перетаскивать личный военный опыт в гражданскую жизнь не собираюсь. Для этого есть другие люди, пусть они в форме референдума, сопрягая свои пожелания с мнением граждан России и с религиозными своими убеждениями, вводят те или иные форматы. Я приму, а о своем отношении умолчу.

Но тем не менее самым ретивым сторонником смертной казни — особенно если это молодые мужчины, пригодные к воинской службе — я всегда говорю, что если хочешь кого-то казнить, то пожалуйста, иди добровольцем на фронт и сам занимайся этим.

Какие еще нужны меры в отношении иноагентов

— Михаил Ефремов отказался от либеральных взглядов после УДО, заявляет о поддержке СВО и готовности помогать.

— Молодец какой.

— Кого из деятелей культуры с антироссийской позицией, на ваш взгляд, следовало бы отправить на перевоспитание, например на восстановление Суджи?

— Мне кажется, что если бы было можно, то стоило бы утвердить — в качестве перевоспитания — форму прямой финансовой поддержки СВО в сумме от 100 тысяч рублей или от полумиллиона. Или от миллиона. Чтобы все эти персонажи, так называемые иноагенты, которые желают вернуть себе нормальный статус, были сопряжены с участием и поддержкой СВО. Такая форма возвращения в полные гражданские права.

Если бы у меня была возможность, я бы утвердил эту законодательную форму. Но, к сожалению, я думаю, что с них снимутся все претензии просто по факту. И они вернутся, ни рубля не пожертвовав ни на воюющих, ни на пострадавших от войны. Вот что самое неприятное. Ладно, фронту не хотят помогать. Помогите детям из Суджи и других регионов России, которые пострадали от обстрелов. Но они и этого не делают.

Стела при въезде в Суджу Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

— Нужно ли, на ваш взгляд, забирать жилье у иноагентов в пользу героев СВО, не имеющих собственных квадратных метров?

— Я думаю, что это незаконно, поэтому невозможно. И потом, иноагентов очень мало. Даже запрос одного подразделения не покроют, а о моральной оценке данного аспекта я даже не говорю.

Хотя, конечно же, чисто по-человечески, если человек находится за пределами страны и поддерживает ВСУ не только словом, но и делом, вкладывает туда деньги, продолжает получать доходы со сдачи своих квартир в Москве, то, конечно, надо это пресекать в любом случае.

— Замок Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потянул бы на десяток квартир для военных.

— А то и на три десятка. И я думаю, что замок — это не единственное его жилье в России и за ее пределами. Или к примеру, есть иноагент Андрей Караулов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у него вообще квартир штук 40–50. Заработанное «непосильным трудом» добро.

— Что спасет Россию?

— Солидарность, единство и умение ценить наше многонациональное и многоконфессиональное общество.

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