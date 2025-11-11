ВСУ ждет новый котел вблизи Гуляйполя в Запорожской области, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он подчеркнул, что освобождение таких населенных пунктов, как Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка, приближает армию РФ к этой цели.

Основная дорога, снабжающая группировку Гуляйполя боеприпасами, личным составом и техникой, проходит из Покровского — райцентра Днепропетровской области. Освобождение этих населенных пунктов (Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка. — NEWS.ru) приближает нашу армию к перерезанию военной логистики ВСУ на Гуляйпольском направлении. Когда этот большой обхват увеличится и дойдет по своей глубине до дороги и дальше, тогда гарнизон ВСУ в Гуляйполе ждут сначала классические клещи, а затем уже и котел, — объяснил Рогов.

Он отметил, что расстояние по прямой от ближайшего участка фронта, контролируемом РФ, до этой трассы составляет 3 км. Собеседник добавил, что дальнейшее положение ВСУ на этом направлении будет только ухудшаться.

На ближайшем участке фронта, находящемся в Днепропетровской области в районе сел Егоровка и Кирпичное удаление от дороги по прямой составляет порядка 3 км. Это очень близкое расстояние от трассы, которая накрывается не только артиллерией и РСЗО, но и другими дальними средствами — ударными дронами и массой другой техники, которая есть у наших ребят. Поэтому уже сейчас эта логистика нарушается все сильнее, а дальше будет только хуже для ВСУ, — резюмировал Рогов.

Ранее военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российская армия в районе Часова Яра использует тактику времен Великой Отечественной войны. Он пояснил, что данный подход, который предполагает обход населенных пунктов с флангов вместо фронтального штурма, позволяет значительно сократить потери в живой силе и технике.