11 ноября 2025 в 18:13

Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери

Военэксперт Гагин: российская армия в районе Часова Яра использует тактику ВОВ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия в районе Часова Яра использует тактику времен Великой Отечественной войны, заявил NEWS.ru военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он пояснил, что данный подход, который предполагает обход населенных пунктов с флангов вместо фронтального штурма, позволяет значительно сократить потери в живой силе и технике.

Наши войска в очередной раз на направлении Часова Яра применяют тактику Великой Отечественной войны по охвату населенных пунктов. Так их брать, возможно, дольше, но при этом мы оставляем возможность сохранить жизни наших бойцов и технику. И такая тактика себя оправдывает: не такие большие потери, как при ударе в лоб. Сейчас эта тактика оправдала себя. В последний раз ее использовали в Купянске и Красноармейске (Покровске), — пояснил Гагин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ведет наступательные действия в Красноармейске, за сутки противник был выбит из двух сотен зданий. Штурмовые группы 2-й армии продвигаются в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.

