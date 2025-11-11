Российские военные стремительно продвигаются в Красноармейске МО РФ: российские бойцы за сутки зачистили в Красноармейске 256 объектов

ВС РФ ведут наступательные действия в городе Красноармейске в ДНР, за сутки боев противник был выбит из двух сотен зданий, сообщили в Минобороны России. Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.

За сутки освобождены 256 зданий, — сказали в министерстве.

Пресс-служба ведомства также отметила успехи ВС РФ в Кривом Роге. По последней информации, там продолжается зачистка от украинских военных, были освобождены 98 зданий.

Ранее стало известно, что под контроль российских сил перешел населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток», пробившиеся в глубину обороны противника.

Перед этим командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец сообщил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Поражение наносится по позициям противника в Купянске-Узловом.