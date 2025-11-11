Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:28

Российские военнослужащие освободили населенный пункт в Запорожье

Минобороны: ВС России освободили Новоуспеновское в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные освободили Новоуспеновское в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец заявил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Он отметил, что так ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.

До этого ВС России освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

Кроме того, двое штурмовиков группировки войск «Восток» в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области взяли один из опорных пунктов, выбив оттуда шестерых украинских военнослужащих. По словам одного из бойцов, пришлось применить тактический прием обхода «кочерга».

Россия
Запорожская область
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины
Россияне бросились скупать валюту и ставить рекорды
В Европе сообщили о риске не успеть помочь Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.