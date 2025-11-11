Российские военные освободили Новоуспеновское в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец заявил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Он отметил, что так ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.

До этого ВС России освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

Кроме того, двое штурмовиков группировки войск «Восток» в населенном пункте Волчье в Днепропетровской области взяли один из опорных пунктов, выбив оттуда шестерых украинских военнослужащих. По словам одного из бойцов, пришлось применить тактический прием обхода «кочерга».